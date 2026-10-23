Procurorul general reacționează după incidentele violente din școli: „Siguranța în școli nu este opțională”

Parchetul General cere o reacție fermă și coordonată a instituțiilor statului în fața violenței din școli. În poziția prezentată vineri cu privire la escaladarea violenței în unitățile de învățământ, procurorul general al României atrage atenția că agresiunile din școli nu reprezintă doar o problemă educațională, ci și una de ordine publică, atunci când sunt comise infracțiuni.

„Violența în școli este inacceptabilă. Protejarea vieții și integrității copiilor și profesorilor reprezintă o obligație fundamentală a statului”, subliniază procurorul general.

Acesta cere ca autoritățile să acționeze cu fermitate pentru aplicarea legii: „Orice faptă de natură penală trebuie investigată cu maximă responsabilitate, profesionalism și celeritate, iar persoanele care au încălcat legea trebuie să răspundă în condițiile prevăzute de aceasta.”

Atenție sporită la amenințările online și la obiectele periculoase

De asemenea, procurorul general cere autorităților să nu ignore semnele care ar putea indica pregătirea unor acte de violență.

„Semnalele de alarmă nu trebuie să fie ignorate până în momentul în care se produc tragedii”, atrage atenția acesta.

Amenințările din mediul online, manifestările de extremism, accesul la obiecte periculoase și indiciile concrete privind pregătirea unor agresiuni se numără printre riscurile evidențiate de procurorul general. Acesta a comunicat că susține inițiativa Guvernului de a întări colaborarea dintre procurori, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației și instituțiile responsabile de protecția minorilor. Scopul este identificarea din timp a pericolelor, prevenirea faptelor grave și intervenția eficientă a autorităților, în limitele competențelor legale.

În același timp, intervențiile trebuie să respecte drepturile minorilor, prezumția de nevinovăție și principiul proporționalității. Aplicarea legii trebuie însoțită și de măsuri de prevenire, educație și sprijin psihologic.

„Siguranța în școli nu este opțională. Este o obligație a statului și un drept al fiecărui copil și profesor”, a transmis procurorul general.

Incidente violente în școlile din România

Mai multe cazuri de agresiune au fost înregistrate recent în unități de învățământ din România.

La Pitești, un elev de 15 ani a rănit joi doi colegi de liceu. Adolescentul a introdus în școală un obiect tăietor-înțepător, cu care i-a provocat o rană la antebraț unuia dintre colegi. Un alt elev a fost agresat fizic. Una dintre victime a ajuns la spital, iar polițiștii au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor incidentului.

Un alt caz a avut loc la o școală din comuna Merișani, județul Argeș. O femeie de 58 de ani a agresat doi elevi după un conflict dintre unul dintre copii și nepotul ei. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasată sub control judiciar.

Cel mai grav incident recent s-a produs luni, 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică, în vârstă de 28 de ani, și un coleg de 12 ani. Ambele victime au ajuns la spital, iar profesoara a fost operată. Ulterior, polițiștii au emis ordine de protecție provizorii pentru profesoară și șase elevi. Suspectul a fost internat într-o clinică de specialitate.

Tot în județul Bistrița-Năsăud, miercuri, un băiat de 14 ani a ajuns la spital după ce a fost agresat de doi adolescenți, de 15 și 16 ani, pe un teren din afara localității Mărișel. Incidentul s-a produs în afara școlii.

Ministerul Educației vrea încă 1.000 de paznici în școli

După atacurile recente, ministrul Educației, Sorin Costreie, a anunțat că va solicita suplimentarea personalului de pază din școli cu aproximativ 1.000 de posturi. Acestea ar urma să fie repartizate în unitățile de învățământ unde este cea mai mare nevoie de protecție.

Ministrul propune și creșterea numărului de consilieri psihologici, precum și modificarea legislației pentru ca agresiunile împotriva profesorilor să fie pedepsite mai aspru, după modelul aplicat personalului medical.

Costreie ia în calcul și verificarea ghiozdanelor elevilor la intrarea în școli, precum și instalarea unor detectoare de metale, pentru a împiedica introducerea obiectelor periculoase. El a recunoscut însă că aceste controale ar putea întârzia începerea cursurilor, mai ales în unitățile cu mii de elevi.

În paralel, premierul Luca Niculescu a cerut elaborarea unui plan de prevenire a violenței, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, reprezentanții părinților, psihologii și profesorii. Planul ar urma să includă o prezență preventivă mai mare în zonele școlare, toleranță zero față de violență și portul armelor albe, precum și sprijin psihologic pentru elevi.