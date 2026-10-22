Un elev de 15 ani și-a rănit doi colegi într-un liceu din Pitești. Unul dintre adolescenți a ajuns la spital

Potrivit polițiștilor, din verificările a rezultat că un elev de 15 ani ar fi intrat în liceu asupra sa un obiect tăietor-înțepător. În timpul conflictului, acesta ar fi provocat o rană la antebrațul unui coleg de clasă și l-ar fi agresat fizic pe un altul.

Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a intervenit la fața locului și a evaluat cei doi băieți răniți.

Unul dintre ei avea o plagă la nivelul brațului drept și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Cel de-al doilea avea escoriații la brațul stâng și a refuzat transportul la spital.

Polițiștii și jandarmii au intervenit pentru menținerea ordinii publice și pentru a permite desfășurarea în siguranță a intervenției medicale.

Minorul suspectat de agresiune se află în custodia polițiștilor. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul.