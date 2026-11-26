Incidentul s-a produs după ce femeia i-a confiscat consola Xbox, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile locale și relatate de publicația britanică The Independent.

Cazul a fost înregistrat în zona DeLand, din comitatul Volusia, în weekendul anterior datei de 26 noiembrie, la doar câteva zile după lansarea jocului video Grand Theft Auto VI.

Polițiștii au intervenit după amenințările adolescentului

Potrivit Biroului Șerifului din comitatul Volusia, agenții au fost solicitați să intervină în urma unei altercații izbucnite într-o familie din apropierea orașului DeLand.

Conflictul ar fi început după ce mama adolescentului a decis să îi retragă accesul la consola de jocuri.

Conform autorităților, băiatul ar fi reacționat violent, urmărindu-și mama cu o drujbă și amenințând inclusiv animalele din gospodărie.

Adolescentul, acuzat de agresiune agravată cu o armă periculoasă

În urma intervenției, tânărul a fost acuzat de agresiune agravată cu o armă periculoasă, infracțiune prevăzută de legislația statului Florida.

Potrivit comunicării poliției, adolescentul a fost transportat la Volusia Family Resource Center, o instituție care oferă servicii destinate minorilor și familiilor.

Autoritățile nu au făcut publică identitatea băiatului, având în vedere că acesta este minor.

De asemenea, nu au fost prezentate detalii despre eventualele declarații ale membrilor familiei sau despre împrejurările exacte în care adolescentul a pus mâna pe drujbă.

Incidentul a avut loc la câteva zile după lansarea GTA 6

Cazul a atras atenția și prin momentul în care s-a produs, la scurt timp după apariția pe piață a jocului Grand Theft Auto VI (GTA 6), lansat la nivel mondial în aceeași săptămână.

Dezvoltat de Rockstar Games, noul titlu este continuarea uneia dintre cele mai cunoscute francize din industria jocurilor video.

Acțiunea GTA 6 se desfășoară în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida, și include misiuni într-un univers deschis, cu elemente de criminalitate și confruntări violente.

Totuși, autoritățile nu au confirmat că adolescentul juca GTA 6 înaintea incidentului și nici că jocul ar fi avut vreo legătură cauzală cu comportamentul său.

Singura circumstanță indicată explicit de poliție este confiscarea consolei Xbox de către mamă.

GTA 6, lansare cu vânzări record

Potrivit datelor prezentate de Rockstar Games și compania-mamă, noul joc ar fi generat vânzări de aproximativ 3,79 miliarde de dolari în prima zi de comercializare.

Companiile au anunțat și vânzarea anticipată a 32,5 milioane de exemplare, descriind lansarea drept un record pentru industria divertismentului.

Interesul pentru GTA 6 a fost atât de ridicat încât presa americană a relatat, înaintea lansării, despre angajați și studenți care intenționau să lipsească de la serviciu sau de la cursuri pentru a putea juca noul titlu.