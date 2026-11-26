Noua zonă de interdicție a zborurilor la granița de est ar urma să intre în vigoare la sfârșitul lui decembrie sau la începutul lui ianuarie, potrivit viceministrului polonez al Apărării, Cezary Tomczyk. Scopul este ca armata să intercepteze mai ușor incursiunile rusești, potrivit TVP World.

Decizia vine după ce trei rachete rusești au căzut vineri în estul Poloniei. Luni, o dronă rusească de supraveghere a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian polonez. Pe 20 noiembrie, o rachetă de croazieră Kh-101 a căzut pe un câmp lângă satul Nowy Lipowiec.

Cât de mare va fi zona

Zona se va întinde de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus, dar lățimea ei nu a fost stabilită. „Dacă trebuie să închidem spațiul aerian la 30 de kilometri de graniță, îl vom închide. Dacă avem nevoie de 40 de kilometri, vom face și asta – oamenii trebuie să se simtă în siguranță”, a declarat joi ministrul Infrastructurii, Dariusz Klimczak, pentru agenția PAP.

Ce se întâmplă cu zborurile de pasageri

Autoritățile nu au explicat deocamdată cum vor fi afectate zborurile comerciale și avioanele mici. Klimczak crede că traficul de pasageri nu va avea de suferit. Ministrul a spus că a discutat și cu aeroclubrui, dar că securitatea națională are prioritate față de cei care zboară „pentru plăcere”.

Până acum, Polonia a aplicat restricții temporare, de câte trei luni. Zona actuală, numită EP R134, este valabilă între 10 septembrie și 9 decembrie 2026.

Restricțiile anterioare acopereau spațiul aerian de la sol până la circa 2.900 de metri. Pe teritoriul polonez, ele se întindeau pe 20–50 de kilometri de la graniță, în funcție de zonă.

Piloții pot trage fără să vadă ținta

În octombrie, Varșovia a trecut de la regulile NATO pentru timp de pace la reguli apropiate de cele de război. De atunci, piloții militari pot doborî ținte fără identificare vizuală. Este suficient ca ținta să fie confirmată prin datele radar, altitudine, viteză și informațiile aliaților, chiar și pe vreme rea.

Noua zonă vine în completarea acestei proceduri. Armata ar putea doborî obiectele care trec granița de est, cu riscuri mai mici pentru civili.

Ucraina a cerut încă din primele săptămâni ale invaziei o zonă de interdicție a zborurilor deasupra teritoriului său. Cererea a fost respinsă de aliați, care s-au temut de o confruntare directă cu Rusia.