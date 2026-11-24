Guvernul de la Chișinău a anunțat marți inițierea procesului de aliniere la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Rusiei și Belarusului, una dintre condițiile necesare aderării la blocul comunitar.

Planul va permite Republicii Moldova să se alinieze la „cele mai complexe două regimuri de măsuri restrictive ale Uniunii Europene”, au comunicat autoritățile moldovene.

Peste 4.700 de persoane și entități sancționate

Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva a peste 4.700 de persoane și entități ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

Țările candidate la aderare trebuie să aplice la nivel național toate restricțiile adoptate de blocul comunitar în baza politicii externe și de securitate comune.

Procesul presupune însă modificarea unui număr mare de acte normative și actualizarea constantă a legislației naționale, întrucât UE își revizuiește listele de sancțiuni de mai multe ori pe lună.

În octombrie, Uniunea Europeană a adăugat 1.600 de noi poziții pe listele de sancțiuni, cea mai amplă extindere realizată printr-o singură decizie. Luni, 23 noiembrie, Comisia Europeană a propus cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni.

Impactul asupra economiei Republicii Moldova

Aplicarea integrală a restricțiilor europene va necesita implicarea tuturor instituțiilor guvernamentale responsabile, iar unele dintre sancțiuni pot avea consecințe economice asupra statelor care mențin relații comerciale cu Rusia.

Din acest motiv, autoritățile moldovene au precizat că planul va include o evaluare a impactului economic și social al alinierii la sancțiunile europene, precum și propuneri de măsuri care să limiteze eventualele consecințe negative.

Progrese în negocierile de aderare

În rapoartele anuale privind extinderea UE, publicate la începutul lunii noiembrie, Comisia Europeană a apreciat că Republica Moldova și Ucraina au înregistrat progrese foarte bune în domeniul politicii externe și de securitate comune.

Executivul european estimează că Republica Moldova va putea încheia negocierile aferente acestui capitol până la sfârșitul anului 2027, spre deosebire de Ucraina.

În total, Republica Moldova ar putea închide provizoriu 25 dintre cele 33 de capitole de negociere în 2027, comparativ cu șapte în cazul Ucrainei, conform datelor Comisiei Europene.