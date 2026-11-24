Ministerul rus de Externe l-a convocat luni pe însărcinatul cu afaceri al Estoniei la Moscova, Marek Uhtegi, căruia i-a transmis un protest oficial față de decizia autorităților estoniene de a închide punctele rutiere de trecere a frontierei cu Rusia începând cu 1 decembrie, potrivit CNBC.

„Diplomatului estonian i s-a transmis din nou că asemenea acțiuni provocatoare și extrem de periculoase sunt pe punctul de a declanșa un război deschis cu Rusia”, a comunicat ministerul rus.

Acuzațiile Moscovei

Rusia susține că Estonia pune la dispoziția Ucrainei, în mod tacit, spațiul său aerian pentru zborurile dronelor și acuză statul baltic de instituirea unei blocade navale împotriva sa.

Ministerul rus de Externe critică și interdicția privind tranzitul cerealelor rusești și belaruse pe teritoriul Estoniei, introdusă la începutul lunii octombrie.

Estonia, membră a NATO și a Uniunii Europene, are o frontieră comună cu Rusia de 294 de kilometri.

Estonia respinge acuzațiile

Autoritățile de la Tallinn au negat că ar fi permis vreodată utilizarea teritoriului estonian pentru operațiuni militare ale unui alt stat. Acestea susțin că Moscova încearcă să distragă atenția de la propriile acțiuni care subminează securitatea europeană.

„Rachete rusești au ajuns pe teritoriul Poloniei, serviciile de securitate daneze au identificat un complot de asasinat în Danemarca, orchestrat de serviciile de informații rusești, navele comerciale din Marea Neagră sunt permanent amenințate de atacurile rusești, iar în Estonia a fost dejucată o tentativă de incendiere a unei companii din industria de apărare, planificată la ordinele serviciilor militare de informații rusești”, a declarat luni ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna.

„Toate acestea se întâmplă în timp ce Rusia își continuă războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, a adăugat ministrul.

Tensiuni pe flancul estic al NATO

Estonia a anunțat în această lună că va închide punctele rutiere de trecere a frontierei cu Rusia, acuzând Moscova de implicare într-o tentativă de sabotaj împotriva unei companii din industria de apărare. Kremlinul a negat acuzația.

Guvernul estonian susține că măsura va limita posibilitățile Rusiei de a desfășura acțiuni ostile pe teritoriul său și va reduce riscul eludării sancțiunilor internaționale.

Finlanda, unul dintre cei mai noi membri ai NATO, și-a închis, de asemenea, punctele de trecere a frontierei terestre cu Rusia.

Riscul extinderii războiului

Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra unor obiective strategice rusești. Printre acestea se numără podul care leagă peninsula Crimeea de Rusia, o navă de transport din Marea Baltică și una dintre cele mai noi nave militare rusești, distrusă într-un port din Libia.

Atacul de sâmbătă asupra unei nave de transport rusești cu legături militare, în Golful Finlandei, atribuit Ucrainei, l-a determinat pe premierul finlandez Petteri Orpo să avertizeze că războiul se extinde în imediata vecinătate a țării sale.

Mario Bikarski, analist pentru Europa și Asia Centrală în cadrul companiei de consultanță în domeniul riscurilor politice Verisk Maplecroft, consideră că Ucraina va continua să caute modalități de a slăbi atât economia Rusiei, cât și interesele sale geostrategice în regiunea mediteraneeană și în Orientul Mijlociu.

Potrivit analistului, citat de sursa menționată, perspectivele unui acord de pace în viitorul apropiat sunt slabe, însă intensificarea activității diplomatice și pierderile tot mai mari ale ambelor tabere indică o disponibilitate de a ajunge la un acord.