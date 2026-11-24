Protestele ar putea afecta transportul maritim, aerian, feroviar și rutier, iar românii care se află în Grecia, tranzitează țara sau intenționează să călătorească în această perioadă sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale și să își verifice din timp rezervările.

Navele vor rămâne în porturi. Posibile perturbări și în transportul aerian

Potrivit informațiilor transmise de Confederația Maritimă Panelenă, navele vor rămâne andocate în porturi pe durata grevei. Călătorii pot verifica eventualele perturbări ale traficului maritim pe site-ul autorităților portuare din Grecia: https://www.allovergreece.com/en/port-authorities-greece.

De asemenea, sunt posibile modificări ale orarelor de zbor și întârzieri ale curselor operate pe aeroporturile elene. Greva ar putea afecta și circulația trenurilor, precum și traficul rutier.

Unde pot cere ajutor cetățenii români

MAE reamintește că românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Atena și Consulatul General al României la Salonic, la următoarele numere de telefon:

– Ambasada României la Atena: +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879;

– Consulatul General al României la Salonic: +30 231 034 0088.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.

Pentru situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, cetățenii români au la dispoziție următoarele numere de telefon:

– Ambasada României la Atena: +30 697 899 6222;

– Consulatul General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

Recomandările MAE pentru românii care călătoresc în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să consulte înainte de plecare informațiile și alertele de călătorie publicate pe site-ul instituției, www.mae.ro, precum și paginile Ambasadei României la Atena https://atena.mae.ro și Consulatului General de la Salonic https://salonic.mae.ro/.

Totodată, românii sunt încurajați să utilizeze aplicația „Călătorește informat”, disponibilă pentru telefoanele mobile, care oferă informații și recomandări utile pentru călătoriile în străinătate.

MAE le recomandă celor care au planificate deplasări în Grecia în zilele de 25 și 26 noiembrie să verifice în prealabil disponibilitatea mijloacelor de transport și eventualele modificări ale programului curselor.