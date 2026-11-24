Anchetatorii au urmărit tranzacțiile cu criptomonede prin care erau finanțate rețelele de piraterie digitală și au identificat fluxuri financiare de peste 26 de milioane de euro.

Operațiunea s-a desfășurat în perioada 16-20 noiembrie 2026, la Sevilla, în Spania, și a reunit autorități de aplicare a legii și reprezentanți ai industriei criptomonedelor.

În urma acțiunii, au fost perturbate 57 de servicii IPTV ilegale și identificate 321 de site-uri care ofereau fără autorizație conținut protejat prin drepturi de autor. Aceste platforme înregistrau împreună peste 7,3 milioane de vizite anual.

Rețelele de streaming ilegal, o afacere de miliarde de euro

Serviciile IPTV ilegale oferă, contra unor abonamente de câțiva euro pe lună, acces la mii de canale de televiziune, competiții sportive transmise în direct și filme premium, fără acordul titularilor drepturilor de difuzare.

În spatele acestor abonamente ieftine se află însă o piață infracțională extrem de profitabilă.

Potrivit estimărilor Alianței Audiovizuale Împotriva Pirateriei (AAPA), aproximativ 60 de milioane de persoane din Europa utilizează servicii IPTV neautorizate. Pierderile anuale pentru furnizorii legitimi sunt estimate la 4,83 miliarde de euro, în timp ce statele ar pierde alte 1,08 miliarde de euro din taxe și impozite neplătite.

Banii obținuți din aceste activități circulă prin conturi de plată, portofele digitale și intermediari, ceea ce îngreunează identificarea beneficiarilor reali.

Anchetatorii au urmărit tranzacțiile cu criptomonede

O componentă importantă a operațiunii a vizat identificarea și urmărirea tranzacțiilor suspecte efectuate prin rețele blockchain.

Criptomonedele sunt utilizate tot mai des de operatorii platformelor ilegale pentru încasarea abonamentelor și transferul rapid al banilor peste granițe. Totuși, aceste tranzacții pot fi analizate, iar legăturile dintre portofelele digitale, serviciile IPTV și persoanele care le controlează pot fi investigate.

Până în prezent, autoritățile au identificat tranzacții cu criptomonede în valoare de peste 26 de milioane de euro. Analiza fluxurilor financiare continuă, iar informațiile obținute vor sprijini anchetele naționale pentru identificarea suspecților și recuperarea activelor provenite din activități infracționale.

România, printre cele 11 țări participante

La operațiunea coordonată de Europol au participat aproximativ 40 de persoane, dintre care 30 de reprezentanți ai structurilor de aplicare a legii din Belgia, Bulgaria, Croația, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Portugalia, România, Spania și Statele Unite ale Americii.

Acțiunea a fost organizată prin intermediul Coaliției Coordonate pentru Combaterea Infracțiunilor privind Proprietatea Intelectuală (IPC3) din cadrul Europol, care a asigurat sprijin analitic, verificarea informațiilor în timp real și schimbul securizat de date între autoritățile participante.

La operațiune au mai contribuit Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), INTERPOL, Alianța Audiovizuală Împotriva Pirateriei (AAPA), precum și companiile Binance, Coinbase și Chainalysis.

Informațiile colectate vor fi utilizate în continuarea investigațiilor, cu scopul de a identifica persoanele implicate, de a dezactiva serviciile ilegale și de a urmări bunurile și banii proveniți din activități infracționale.

Autoritățile europene își concentrează astfel eforturile nu doar asupra închiderii platformelor de streaming ilegal, ci și asupra infrastructurii financiare care permite acestor rețele să funcționeze și să obțină profituri.