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Operațiunea „Jupiter 6” ajunge în a cincea zi. Aproape 300 de percheziții în toată țara și un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei

Operațiunea „Jupiter 6” continuă vineri cu 277 de percheziții domiciliare desfășurate simultan la nivel național și 29 de mandate de aducere puse în executare în București și în mai multe județe. Anchetatorii investighează infracțiuni economico-financiare, de mediu și contra patrimoniului, iar prejudiciile identificate în dosarele vizate se ridică la peste 25 de milioane de lei.
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Andrei Rachieru
06 nov. 2026, 08:33, Social
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Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, acțiunile din a cincea zi a operațiunii se desfășoară în cadrul a 53 de acțiuni operative, sub coordonarea procurorilor și a Inspectoratului General al Poliției Române.

În urma investigațiilor efectuate în dosarele penale vizate au fost identificate prejudicii totale de 25.254.806 lei.

Cercetările vizează o gamă largă de infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, spălarea banilor, delapidarea, abuzul în serviciu, frauda informatică, înșelăciunea, furtul calificat, camăta și proxenetismul. Sunt investigate, de asemenea, infracțiuni de mediu, silvice și fapte privind regimul armelor și munițiilor.

Anchete privind evaziunea fiscală și fraudele informatice

O componentă importantă a operațiunii vizează infracțiunile economico-financiare și recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului de stat, precum și patrimoniului persoanelor fizice și juridice.

Anchetatorii investighează activități de evaziune fiscală, nedeclararea veniturilor, neplata obligațiilor fiscale și însușirea ilegală a unor sume de bani. În paralel, sunt cercetate operațiuni suspectate de spălare a banilor.

Dosarele vizează și presupuse fraude informatice și înșelăciuni prin care ar fi fost prejudiciate societăți comerciale. Potrivit anchetatorilor, în unele cazuri ar fi fost plasate comenzi fictive, urmate de solicitări nejustificate de restituire a contravalorii produselor.

De asemenea, sunt investigate activități de comercializare a unor articole vestimentare și de încălțăminte susceptibile a fi contrafăcute, prin intermediul platformelor de socializare.

Infracțiuni de mediu și furturi de material lemnos

Investigațiile vizează și fapte care afectează mediul înconjurător și patrimoniul natural.

Polițiștii și procurorii cercetează activități ilegale de dezmembrare a autovehiculelor, abandonarea și incendierea deșeurilor, precum și transportul și comercializarea materialului lemnos fără proveniență legală.

Totodată, sunt investigate tăieri ilegale și furturi de arbori, inclusiv prin utilizarea unor avize de însoțire a materialului lemnos care ar conține date nereale.

O atenție deosebită este acordată și infracțiunilor privind regimul armelor și munițiilor.

Operațiunea „Jupiter 6”: furturi, cămătărie și violență

În cadrul acțiunilor operative sunt desfășurate cercetări și cu privire la furturi de combustibil și acumulatori auto, racordări clandestine la rețeaua de energie electrică, activități de cămătărie și proxenetism.

Anchetatorii investighează, de asemenea, infracțiuni de amenințare, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, în contextul unor conflicte între mai multe persoane.

În cadrul operațiunii sunt puse în executare mandate de aducere, sunt ridicate bunuri și înscrisuri relevante pentru anchete, iar persoanele vizate sunt audiate.

Potrivit autorităților, activitățile urmăresc identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea răspunderii penale a acestora, identificarea bunurilor și valorilor provenite din activități infracționale, recuperarea prejudiciilor și prevenirea unor noi fapte.

Operațiunea „Jupiter 6” este desfășurată în comun de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

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