Prima pagină » Știrile zilei » „Costă securitatea, dar fără securitate e și mai rău”. Luca Niculescu, despre apărarea României: Există un progres, dar trebuie să facem mai mult

„Costă securitatea, dar fără securitate e și mai rău”. Luca Niculescu, despre apărarea României: Există un progres, dar trebuie să facem mai mult

Premierul Luca Niculescu a transmis că deși România a înregistrat progrese în domeniul apărării, țara trebuie în continuare să „facă mult mai mult”.
Luca Niculescu explică avantajele aderării României la OCDE. Fonduri de 10 ori mai mari, surplus de 1% la PIB și noi locuri de muncă
Luca Niculescu explică avantajele aderării României la OCDE. Fonduri de 10 ori mai mari, surplus de 1% la PIB și noi locuri de muncă
Luca Niculescu, între dorința de a crește salariul minim și deficitul bugetar: „Sunt primul care își dorește”
Luca Niculescu, între dorința de a crește salariul minim și deficitul bugetar: „Sunt primul care își dorește”
Traian Băsescu: „Aveam îndrăzneala să mă consider egalul lor”. Ce vedeau marii lideri în CV-ul lui: „Ăsta e un bărbat hotărât”
Traian Băsescu: „Aveam îndrăzneala să mă consider egalul lor”. Ce vedeau marii lideri în CV-ul lui: „Ăsta e un bărbat hotărât”
Traian Băsescu: Nu am avut nicio politică față de Statele Unite în ultimii ani. Am avut doar politica prostului, care a plătit sute de mii de dolari 
Traian Băsescu: Nu am avut nicio politică față de Statele Unite în ultimii ani. Am avut doar politica prostului, care a plătit sute de mii de dolari 
Când vor fi achitate facturile restante de miliarde de lei către firme. Anunțul ministrului Dezvoltării
Când vor fi achitate facturile restante de miliarde de lei către firme. Anunțul ministrului Dezvoltării
Ioana Târziu
05 nov. 2026, 22:29, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat joi seara la Antena 3 CNN, Luca Niculescu a vorbit despre vizita în România a lui Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al SUA și despre prezența trupelor americane pe teritoriul țării.

Întrebat dacă i-a spus oficialului american să nu retragă trupele din România și să revenim la numărul anterior, premierul a răspuns că a avut discuții legate de acest subiect, însă nu poate dezvălui toate detaliile.

„Ne dorim ca trupele americane să rămână aici. Ne dorim ca numărul lor chiar să crească”, a răspuns Niculescu.

„Discuții foarte bune” cu Elbridge Colby

Am vorbit despre securitatea în regiunea Mării Negre. A fost o discuție foarte deschisă. Cred că înțelege că prezența americană strategică în România este importantă, nu numai pentru România, dar și pentru interesele strategice ale Statelor Unite. Vom vedea care va fi decizia. Dar au fost discuții foarte bune”, a adăugat acesta.

Despre discuțiile cu Elbridge Colby, Luca Niculescu a concluzionat că au avut o „atmosferă extrem de constructivă”.

România își asumă din ce în ce mai mult. Atât pentru proprie apărare, cât și în cadrul NATO. Deci, este bine că Europa s-a trezit în sfârșit și ne coordonăm mai bine și lucrăm mai bine pentru apărarea noastră”, a adăugat premierul.

Întrebat dacă a fost deranjat, de când a devenit premier, de telefoane noaptea în legătură cu dronele rusești care lovesc teritoriul României, Niculescu a spus că primește astfel de mesaje „destul de des”.

Proiect de 200 milioane de euro dezvoltat cu Ucraina

Este clar că trebuie să facem ceva mai mult pentru asta. Vom dezvolta un proiect de aproximativ 200 de milioane de euro împreună cu Ucraina pentru că, din nefericire, din cauza războiului au ajuns cei mai buni specialiști în drone. Avem și o prezență aliată puternică care ne ajută să identificăm mai rapid aceste drone și să le putem doborî”, a precizat premierul.

Există un progres a României în ceea ce se întâmplă, dar, evident, trebuie să facem mai mult”, a adăugat Niculescu.

Întrebat dacă România are bani să-i plătească pe americani sau să le suporte o parte din cheltuierile mari pe care le fac ca să rămână la noi, premierul a răspuns că „securitatea are un preț, dar prețul pe care l-am plătit fără a avea securitatea ar fi unul mult mai mare”.

„Cred că există o aliniere perfectă între președinte, guvern și cea mai mare parte a Parlamentului. Vă amintiți că atunci când a început operațiunea Epic Fury și a existat solicitare din partea Statelor Unite de a deschide bazele pentru operațiuni logistice ale avioanelor americane, Parlamentul a votat, cred că, în mai puțin de 24 de ore. Deci, faptul că noi ne gândim la securitatea noastră, ține de toți factorii implicați în acest proces”, a explicat Luca Niculescu.

„Cum ziceam, costă securitatea, dar fără securitatea e și mai rău”, a adăugat premierul.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
GSP.ro
Luca Niculescu, detalii despre relația cu Nicușor Dan. Cât de des discută premierul cu președintele României
Gandul
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Cancan
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Prosport
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
Libertatea
Injecția care poate preveni infectarea cu HIV, disponibilă într-o variantă mult mai ieftină
CSID
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor