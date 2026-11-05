„Costă securitatea, dar fără securitate e și mai rău”. Luca Niculescu, despre apărarea României: Există un progres, dar trebuie să facem mai mult

Invitat joi seara la Antena 3 CNN, Luca Niculescu a vorbit despre vizita în România a lui Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al SUA și despre prezența trupelor americane pe teritoriul țării.

Întrebat dacă i-a spus oficialului american să nu retragă trupele din România și să revenim la numărul anterior, premierul a răspuns că a avut discuții legate de acest subiect, însă nu poate dezvălui toate detaliile.

„Ne dorim ca trupele americane să rămână aici. Ne dorim ca numărul lor chiar să crească”, a răspuns Niculescu.

„Discuții foarte bune” cu Elbridge Colby

„Am vorbit despre securitatea în regiunea Mării Negre. A fost o discuție foarte deschisă. Cred că înțelege că prezența americană strategică în România este importantă, nu numai pentru România, dar și pentru interesele strategice ale Statelor Unite. Vom vedea care va fi decizia. Dar au fost discuții foarte bune”, a adăugat acesta.

Despre discuțiile cu Elbridge Colby, Luca Niculescu a concluzionat că au avut o „atmosferă extrem de constructivă”.

„România își asumă din ce în ce mai mult. Atât pentru proprie apărare, cât și în cadrul NATO. Deci, este bine că Europa s-a trezit în sfârșit și ne coordonăm mai bine și lucrăm mai bine pentru apărarea noastră”, a adăugat premierul.

Întrebat dacă a fost deranjat, de când a devenit premier, de telefoane noaptea în legătură cu dronele rusești care lovesc teritoriul României, Niculescu a spus că primește astfel de mesaje „destul de des”.

Proiect de 200 milioane de euro dezvoltat cu Ucraina

„Este clar că trebuie să facem ceva mai mult pentru asta. Vom dezvolta un proiect de aproximativ 200 de milioane de euro împreună cu Ucraina pentru că, din nefericire, din cauza războiului au ajuns cei mai buni specialiști în drone. Avem și o prezență aliată puternică care ne ajută să identificăm mai rapid aceste drone și să le putem doborî”, a precizat premierul.

„Există un progres a României în ceea ce se întâmplă, dar, evident, trebuie să facem mai mult”, a adăugat Niculescu.

Întrebat dacă România are bani să-i plătească pe americani sau să le suporte o parte din cheltuierile mari pe care le fac ca să rămână la noi, premierul a răspuns că „securitatea are un preț, dar prețul pe care l-am plătit fără a avea securitatea ar fi unul mult mai mare”.

„Cred că există o aliniere perfectă între președinte, guvern și cea mai mare parte a Parlamentului. Vă amintiți că atunci când a început operațiunea Epic Fury și a existat solicitare din partea Statelor Unite de a deschide bazele pentru operațiuni logistice ale avioanelor americane, Parlamentul a votat, cred că, în mai puțin de 24 de ore. Deci, faptul că noi ne gândim la securitatea noastră, ține de toți factorii implicați în acest proces”, a explicat Luca Niculescu.

„Cum ziceam, costă securitatea, dar fără securitatea e și mai rău”, a adăugat premierul.