Luca Niculescu, între dorința de a crește salariul minim și deficitul bugetar: „Sunt primul care își dorește”

Șeful Executivului a afirmat că o decizie privind nivelul creșterii ar putea fi anunțată până la sfârșitul lunii, dar a evitat să garanteze o sumă, invocând situația fiscal-bugetară și necesitatea menținerii echilibrului economic.

La sfârșitul lunii vom putea spune cu cât se mărește salariul

Întrebat de ce România nu a ajuns la un salariu minim de aproximativ 5.000 de lei, în contextul discuțiilor privind salariul minim european, premierul a precizat că negocierile cu partenerii sociali au început deja.

„Este o discuție pe care am început să o avem cu sindicatele. Acum două zile am avut o întâlnire foarte bună cu principalele confederații sindicale. Vom continua, împreună cu sindicatele și patronatele în Consiliul Național Tripartit, o reuniune pe care o vom convoca foarte curând în această lună și la sfârșitul ei vom putea spune cu cât se mărește salariul”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul nu a precizat procentul sau suma cu care ar urma să crească salariul minim, subliniind că hotărârea trebuie luată după consultarea sindicatelor și a reprezentanților angajatorilor.

Premierul invocă deficitul bugetar și costurile ridicate ale energiei

Niculescu a explicat că majorarea salariului minim nu poate fi decisă exclusiv de Guvern, întrucât trebuie avute în vedere atât solicitările angajaților, cât și situația economică a companiilor.

„Nu este ceva care ține numai de Guvern în Consiliul acesta Național Tripartit, după cum v-am spus, fără parte și patronatele. Noi trebuie să ținem cont de toate aceste sensibilități. Evident că sunt primul care își dorește ca lefurile să fie cât mai potrivite cu nivelul de muncă pe care îl fac oamenii”, a afirmat premierul.

Șeful Executivului a insistat asupra constrângerilor bugetare și a contextului economic internațional.

„Să nu uităm de unde venim, de la ce deficit venim și ce consolidare fiscală trebuie să facem și unde ne aflăm și în context internațional. Adică toate problemele pe care le evocați mai devreme și le cunoașteți mai bine decât multă lume în această țară nu vin numai din contextul intern românesc. Faptul că avem o energie atât de scumpă nu are legătură numai cu România”, a spus Niculescu.

„Vom ține cont în primul rând de ce-și doresc oamenii”

Premierul a susținut că Executivul încearcă să găsească un echilibru între îmbunătățirea veniturilor populației și respectarea angajamentelor de reducere a deficitului.

„Vom ține cont în primul rând de ce-și doresc oamenii și vom încerca să mergem pe această linie de echilibru, ca pe de o parte să rămânem în traitoria cunoscută și la care ne-am angajat, pentru că dacă România intră în junk, ajustarea va fi și mai dură și va fi și mai greu pentru toată lumea, dar în același timp să ne gândim la oamenii din această țară care, încă o dată după 2 ani în care au suferit relativ mult să nu mai sufere”, a declarat Luca Niculescu.

Declarația vine în contextul în care majorarea salariului minim este discutată în raport cu presiunile asupra puterii de cumpărare și cu obiectivele de consolidare fiscală.

Niculescu evită să garanteze majorarea înaintea negocierilor

Întrebat explicit dacă poate garanta creșterea salariului minim, premierul a condiționat răspunsul de rezultatul consultărilor și de disponibilitatea datelor bugetare finale.

„Acest răspuns vi-l dau după ce avem discuțiile în Consiliul Național și mai ales atunci când vom ști cum suntem cu datele fiscal-bugetare. Vedeți că în fiecare zi avem date noi, dar nu avem datele finale. Adică am avut declarațiile domnului ministru Ghigiu, avem prudența care evident că vine de la Ministerul Finanțelor, avem dorințele legitime ale oamenilor de a trăi mai bine și vă asigur că vom face tot ce putem în acest sens, dar nu vreau să dau cifre pe care după aceea s-ar putea să nu reușim să ne ținem”, a afirmat șeful Guvernului.

Premierul a menționat că Executivul va continua să se ocupe de salariul minim și de negocierile cu partenerii sociali, astfel încât discuțiile să se încheie cu un rezultat.