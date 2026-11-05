Peste 10 milioane de euro necesari pentru punerea în siguranță a barajului Valea de Pești. Intotero: O investiție de care depinde siguranța a zeci de mii de oameni

Natalia Intotero a transmis că a vizitat joi barajul Valea de Pești, pe care l-a numit „un obiectiv strategic pentru întreaga regiune, unde infiltrațiile existente și necesitatea reabilitării sistemului de etanșare impun intervenții urgente”.

Scenariul în care ar ceda barajul, „catastrofal”

„Vorbim despre mult mai mult decât o problemă tehnică. Vorbim despre vieți omenești! În scenariul extrem al unei cedări a barajului, consecințele pentru localitățile din aval ar putea fi catastrofale”, a scris ministra Mediului pe contul său de Facebook.

Intotero adaugă că acest baraj asigură în același timp și alimentarea cu apă a populației din Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa și a unei părți a municipiului Petroșani.

„Siguranța oamenilor nu este negociabilă! Cele 10,5 milioane de euro nu reprezintă doar o investiție într-un baraj, ci o investiție în protejarea vieților și a comunităților din Valea Jiului. Prevenția trebuie să vină înaintea tragediei!”, a conchis Natalia Intotero.

Totodată, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, Intotero a specificat că proiectul privind hidrocentrala de la Bumbești, din județul Gorj, trebuie continuat cu respectarea legislației de mediu, în ciuda litigiilor care au întârziat investiția.

„Această investiție va fi finalizată în aproximativ 2 ani”, a afirmat ministra Mediului.

Vizită la hidrocentrala Bumbești

Ea a adăugat că a fost joi în vizită și aici, pentru a se asigura că investiția va putea continua în condițiile prevăzute de legislația națională și europeană.

„La momentul finalizării va exista monitorizare din partea ANAR în ceea ce privește respectarea mediului”, a mai precizat aceasta.

În ceea ce privește termenul de punere în funcțiune, Intotero a invocat discuțiile purtate cu reprezentanții companiei Hidroelectrica.

„Ne-au spus că această investiție va fi finalizată în aproximativ 2 ani”, a declarat aceasta.

Cu toate acestea, Natalia Intotero a precizat că estimarea ține cont de etapele tehnice care trebuie parcurse pentru continuarea proiectului.