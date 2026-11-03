Reformă la Ministerul Mediului. Noua șefă propune reorganizări la Apele Române și ROMSILVA. Ce a găsit Natalia Intotero

Noul ministru instalat la Mediu propune măsuri urgente la Apele Române și ROMSILVA, după ce a găsit mai multe nereguli lăsate de fosta conducere.

Natalia Intotero a criticat dur achizițiile făcute de Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului. Noua șefă de la Mediu spune că fostul ministru USR ar fi blocat inclusiv reorganizarea din ROMSILVA.

„S-a realizat o comisie de lucru și promisiunea colegilor de la ROMSILVA este aceea că până la data de 1 martie 2027 reorganizarea va fi finalizată”, a declarat Natalia Intotero, într-o conferință de presă.

Reorganizarea ROMSILVA. Ce propune noul ministru

Ministrul Mediului a anunțat că va finaliza reforma, începută în 2024 și blocată timp de un an. Intotero a declarat că auditul care ar fi permis reorganizarea ROMSILVA a fost deblocat abia în luna august a acestui an, iar bugetul pentru instituție ar fi fost aprobat cu patru zile înainte de instalarea noului Guvern.

„S-au plătit aproape 1 milion de lei pe acest audit iar reorganizarea s-a făcut de posta conducere fără să fie așteptat rezultatele acestui audit. Nu vrem blocarea reorganizării ROMSILVA, vrem deblocare, vrem reorganizare la ROMSILVA făcută în baza acestui audit și cu respectarea legislației”, a mai explicat ministrul Mediului.

Natalia Intotero a anunțat că și la Apele Române vor fi reorganizări.

Sute de mii de lei, „aruncați pe geam” la Mediu

Noul ministru al Mediului a descoperit contracte de sute de mii de lei, bani care ar fi trebuit să facă aplicația „Radarul Balastierelor” funcțională.

În prezent, aplicația nu are nici măcar baza legală pentru a funcționa.

„Pentru radarul balastierelor a fost inițiat un demers în anul 2024. Dar din păcate nici momentul de față nu funcționează. Cât a costat până acum? Contracte de aproximativ 450.000 de lei pentru aceeași aplicație. Circa 265.000 de lei în 2024 plătiți integral în ianuarie 2025 și 185.000 de lei în 2026. Ce s-a întâmplat? În vara anului 2025 aplicația a fost testată și a funcționat parțial.

Mai trebuia o actualizare în valoare de aproximativ 7.500 de euro și hotărârea de guvern, respectiv cadrul legal. Actualizarea a fost anulată iar proiectul a fost reluat de la zero. Firma contractată în februarie 2026 nu a livrat aplicația”, a mai explicat Natalia Intotero.

Ce se va întâmpla cu barajul de la Paltinu

După problema de la barajul Paltinu din 2025 care a lăsat zeci de localități fără apă potabilă, Intotero anunță că măsurile promise de minister nu au fost luate.

„Practic, măsurile de reabilitare a acestui baraj nu au fost făcute. Măsurile cerute de control în luna iunie 2026 au rămas pe hârtie”, a declarat noul ministru.

Diana Buzoianu va răspunde acuzațiilor, într-o conferință de presă programată la ora 13:30.

Fostul ministru al Mediului a guvernat și alături de social-democrați, în perioada în care Guvernul Bolojan a avut puteri depline. În luna mai, executivul a fost demis de PSD, după care au urmat șase luni de interimat. Miniștrii rămași nu au avut dreptul de a emite ordonanțe de urgență în această perioadă.