AUR a depus un proiect de lege pentru înființarea Școlii Naționale de Diplomație

Inițiativa legislativă urmărește crearea unui cadru instituțional care să reunească pregătirea profesională, formarea academică și cercetarea în domeniul diplomației, al relațiilor internaționale și al politicii externe. Într-un context internațional marcat de schimbări geopolitice, competiție economică și noi provocări de securitate, România are nevoie de specialiști bine pregătiți, capabili să promoveze și să apere interesele naționale.

Inițiatorul proiectului de lege, deputatul AUR Cosmin Corendea, susține că înființarea Școlii Naționale de Diplomație va oferi o pregătire specializată atât tinerilor care își doresc o carieră în diplomație, politică externă sau relații internaționale, cât și profesioniștilor care activează deja în aceste domenii. Acesta precizează că spre deosebire de facultățile de relații internaționale existente în România, noua școală va pune accent pe pregătirea practică și de specialitate necesară activității diplomatice, prin discipline precum dreptul diplomatic, dreptul consular și protocolul diplomatic.

„România are o tradiție îndelungată în pregătirea diplomaților, în anii ’50, țara noastră pregătea generații de diplomați foarte bine pregătiți profesional, lucru care s-a reflectat în politica externă a României din anii ’70 și ’80. În acea perioadă, România avea o prezență internațională importantă și demonstra capacitate de negociere, inclusiv în domeniul diplomației economice și comerciale. Această tradiție a continuat și după Revoluție, prin Institutul de Relații Internaționale, care, în 2005, a devenit Institutul Diplomatic Român.

Școala se adresează atât celor care doresc să înceapă o carieră în diplomație, politică externă sau relații internaționale, cât și celor care activează deja în aceste domenii și vor să se perfecționeze profesional.

Astfel, după terminarea facultății, cei interesați vor avea posibilitatea să urmeze programe de masterat și, ulterior, de doctorat în domeniu. În același timp, instituția va oferi cursuri de perfecționare și de specialitate pentru persoanele care au deja experiență profesională în diplomație și relații internaționale. Școala Națională de Diplomație va include și un segment important dedicat relațiilor internaționale, însă nu trebuie confundată cu facultățile de relații internaționale care funcționează deja în cadrul universităților din România.

Diferența constă în pregătirea specifică domeniului diplomatic. Aici vorbim despre discipline precum dreptul diplomatic, dreptul consular, protocolul diplomatic și alte materii esențiale pentru activitatea unui diplomat. Acestea vor completa pregătirea în domeniul relațiilor internaționale și vor oferi o specializare adaptată cerințelor concrete ale activității diplomatice”, a declarat deputatul AUR, Cosmin Corendea.

Totodată, noua instituție ar urma să poată organiza programe de masterat, doctorat și studii postuniversitare, după obținerea autorizărilor și acreditărilor prevăzute de lege. Scopul este dezvoltarea unei pregătiri adaptate cerințelor actuale, care să îmbine cunoștințele teoretice cu experiența practică și cercetarea aplicată.

Prin această inițiativă, AUR urmărește consolidarea capacității României de a-și apăra și promova interesele în plan extern, prin investiții în pregătirea profesională, dezvoltarea expertizei naționale și creșterea calității reprezentării diplomatice. De asemenea acest proiect de lege, susține dezvoltarea unui sistem modern de pregătire diplomatică, bazat pe profesionalism, competență și merit, astfel încât România să beneficieze de specialiști capabili să facă față provocărilor internaționale și să contribuie la consolidarea prestigiului țării noastre în lume.