Ziua liberă pentru părinți la începutul anului școlar, aproape de respingere în Parlament

Inițiativa legislativă PL-x 547/2025 prevede acordarea unei zile libere părinților care au copii înscriși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, astfel încât aceștia să poată participa la festivitățile de deschidere a anului școlar fără să fie nevoiți să își consume o zi de concediu de odihnă.

În ședința de luni, reprezentantul comisiilor pentru învățământ și pentru muncă și protecție socială a prezentat raportul comun de respingere a proiectului.

„În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților un raport comun de respingere”, a transmis reprezentantul comisiilor.

La finalul dezbaterilor, președintele de ședință a precizat că proiectul rămâne pentru votul final.

Proiectul de lege are șanse reduse să fie adoptat în forma actuală, având în vedere că cele două comisii de specialitate ale Camerei Deputaților, conduse de reprezentanți PSD, au propus respingerea sa, iar AUR a anunțat explicit că nu îl susține.

AUR se opune. Argumentele prezentate în Parlament

Deputatul AUR Mihai-Cosmin Pascariu a anunțat în plen că formațiunea nu susține proiectul, prezentând trei argumente împotriva acordării unei zile libere părinților la începutul anului școlar.

Primul vizează dificultățile de aplicare în domeniile în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum transporturile, sănătatea, ordinea publică sau industriile cu producție continuă.

„Pentru aceste domenii, fiecare zi liberă presupune costuri suplimentare pentru angajatori, dificultăți majore de planificare”, a declarat deputatul AUR.

Parlamentarul a susținut că măsura ar introduce și un tratament diferențiat între salariații care au copii și cei care nu pot beneficia de această facilitate.

„Vorbim de un regim diferențiat între angajați, care ar apărea prin acordarea acestor zile libere doar părinților și care poate genera posibile tensiuni în colectiv și un sentiment de inechitate pentru cei care nu pot beneficia de această facilitate”, a afirmat Pascariu.

Acesta a invocat și situația cadrelor didactice care sunt, la rândul lor, părinți, dar care trebuie să fie prezente la școală în prima zi a noului an școlar.

Un al treilea argument prezentat de AUR privește posibile discriminări între părinți și alte persoane care au în îngrijire copii, precum tutorii, persoanele care au copii în plasament sau cele care se ocupă de creșterea minorilor în absența părinților.

Potrivit deputatului, formularea proiectului ar putea ridica probleme în raport cu principiul constituțional al egalității în drepturi.

Ce prevede proiectul și cine ar fi beneficiat de ziua liberă

Propunerea legislativă a fost inițiată de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană și conține un articol unic, prin care se stabilește acordarea unei zile libere părinților, astfel cum sunt definiți în Codul civil, în prima zi a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Măsura nu ar urma să se aplice tuturor salariaților și nici părinților care au exclusiv copii la liceu.

În expunerea de motive, inițiatorul argumentează că prima zi de școală reprezintă un moment important în viața copiilor și a familiilor, iar participarea părinților la festivități presupune adesea solicitarea unei zile de concediu sau a unei învoiri de la angajator.

Proiectul urmărește eliminarea acestei dificultăți, prin acordarea unui drept legal care să le permită părinților să fie alături de copii la începutul cursurilor.

Proiectul a trecut tacit de Senat, dar a primit raport de respingere la Camera Deputaților

Propunerea legislativă a fost depusă în septembrie 2025 și a fost considerată adoptată de Senat la 8 decembrie 2025, prin depășirea termenului constituțional de dezbatere.

Proiectul a ajuns la Camera Deputaților pe 10 decembrie 2025, aceasta fiind forul decizional.

La 10 septembrie 2026, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru învățământ au transmis un raport comun prin care recomandă respingerea inițiativei.