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Mircea Abrudean afirmă că „există dorința de a avea un pol de dreapta”, cu PNL și USR, pentru viitoarele alegeri parlamentare

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că PNL și USR ar putea construi împreună un pol de dreapta în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare. Totuși, el a precizat că în acest moment, cele două partide colaborează la nivel parlamentar și că prioritatea este „a face o opoziție serioasă acestui guvern PSD”.
Mircea Abrudean afirmă că „există dorința de a avea un pol de dreapta”, cu PNL și USR, pentru viitoarele alegeri parlamentare
Președintele Senatului, Mircea Abrudean. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
02 nov. 2026, 14:20, Politic
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Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat luni, la Parlament, că PNL și USR ar putea forma împreună un pol de dreapta, în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare. Totuși, el a subliniat că este prea devreme pentru discuții privind o eventuală construcție politică.

„Deocamdată, noi discutăm de ceea ce avem astăzi. Avem o colaborare la nivel parlamentar despre care am discutat și care funcționează destul de bine. Suntem două partide în opoziție în acest moment”, a spus Abrudean.

El a precizat că există dorința construirii unui pol de dreapta, care ar putea reuni cele două formațiuni de centru-dreapta aflate în opoziție, respectiv PNL și USR.

„Există dorința de a avea un pol de dreapta, un pol modernizator al României, care ar putea cuprinde, evident, cele două partide de centru-dreapta care există în momentul de față în opoziție, PNL și USR. Mai este mult până în 2028. Eu cred că trebuie să ne concentrăm momentan pe a face o poziție serioasă acestui guvern PSD, de a taxa orice fel de derapaj și apoi, sigur, de a construi dacă se pune problema mai departe, împreună”, a conchis Abrudean. 

Următoarele alegeri parlamentare din România vor avea loc în 2028.

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