Unde au mers liderii politici de Ziua Armatei. Președintele, premierul, ministrul Apărării, Bolojan și Simion, printre militari

Liderii politici au sărbătorit în acest weekend Ziua Armatei, printre militari. Momentul a fost marcat de mai toate personalitățile importante din politica românească, din mai multe colțuri ale țării.

Nicușor Dan și Radu Oprea, la Baza Militară 86

Șeful statului și șeful MApN au mers în vizită la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”. Președintele a subliniat, în mesajul transmis de Ziua Armatei, importanța apărării granițelor țării, fie ele în aer, în Marea Neagră sau terestre.

„De Ziua Armatei României, am ales să fiu alături de militarii Bazei 86 Aeriene, un adevărat vârf de lance al forțelor noastre. Ei sunt, la propriu, în prima linie de apărare și au demonstrat-o fără ezitare în urmă cu doar câteva zile, când au doborât cu precizie două drone ostile intrate în spațiul nostru aerian”, a transmis Nicușor Dan, pe rețelele de socializare.

Noul ministru al Apărării, Radu Oprea, i-a fost alături președintelui în vizita din Călărași.

Șeful MApN le-a mulţumit militarilor, civililor din Armată, familiilor acestora şi veteranilor pentru sacrificiile și eforturile făcute. Ministrul a mai spus că ameninţările generate de războiul provocat de Rusia în Ucraina şi riscurile din regiunea Mării Negre impun consolidarea capacităţilor de apărare a României.

„Pacea și libertatea nu sunt garantate. Dacă generațiile de militați au luptat pentru teritoriul național, dumneavoastră va revine misiunea de a continua. Recent piloții români au doborât două drone de atac la Marea Neagră. Cinci drone au fost doborâte. O altă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian aliat. […] Cunoașteți implicațiile agresiunii ruse din Ucraina”, a declarat Oprea, referindu-se la alertele repetate provocate de dronele rusești.

Aflată în județul Călărași, în comuna Borcea, baza militară găzduiește avioanele F-16, folosite de militari pentru a apăra spațiul aerian al României.

Cine a rămas în Capitală de Ziua Armatei

Luca Niculescu, premierul României, a ales să rămână în București în acest weekend, însă a participat la ceremoniile militare și religioase din Parcul Carol I.

„Trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un dat, un lucru de la sine înțeles. La granițele noastre, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să provoace suferință și distrugere. Amenințările cibernetice, atacurile hibride, campaniile de dezinformare ne pun la încercare, iar poziția României la Marea Neagră ne obligă la o vigilență permanentă”, a transmis premierul.

Ilie Bolojan a sărbătorit Ziua Armatei „bihorește”

Fostul premier al României s-a întors la Oradea în această săptămâna, după ce și-a predat mandatul lui Luca Niculescu. Ilie Bolojan nu a stat departe de ochii publicului. De Ziua Armatei, președintele PNL a participat la ceremonii, din orașul pe care l-a condus.

„Le mulțumim militarilor care își fac datoria în fiecare zi și contribuie, prin munca și dedicarea lor, la siguranța României. Recunoștință veșnică eroilor neamului nostru”, a transmis fostul prim-ministru, într-un scurt mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Simion și Abrudean, la ceremoniile din Carei

George Simion a participat și el la ceremoniile de Ziua Armatei. Președintele AUR a mers în nordul țării, la Carei.

Acolo a avut loc duminică ceremonia organizată la Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român”, unul dintre principalele momente ale evenimentelor dedicate cinstirii eroilor.

Și președintele Senatului, Mircea Abrudean, a venit la Carei, pentru a participa la ceremoniile ce amintesc de eliberarea orașului, în octombrie 1944, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Am participat la Ceremonia organizată la Carei și, la 82 de ani de la eliberarea acestui oraș de sub ocupație străină, un principiu rămâne esențial: pacea și siguranța nu sunt garantate, ci sunt apărate în fiecare zi de oameni care își servesc țara cu onoare”, a transmis liderul din PNL, într-o postare pe Facebook.