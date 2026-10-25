Luca Niculescu, de Ziua Armatei: „Pacea nu mai poate fi considerată un lucru de la sine înțeles”. Cele trei priorități ale Guvernului

Luca Niculescu a participat, duminică, la ceremonia organizată de Ziua Armatei Române la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, București.

Premierul a evocat sacrificiul militarilor care au luptat pentru libertatea și independența țării și a subliniat că respectul pentru aceștia trebuie demonstrat și prin măsurile luate în prezent pentru apărarea României.

„Pe 25 octombrie 1944, Armata Română încheia eliberarea teritoriului național de sub ocupație străină. A fost un moment de curaj, un moment de sacrificiu, pe care avem datoria să nu îl uităm. Și am venit aici la doar câteva zile de la preluarea mandatului de prim-ministru cu un sentiment profund de recunoștință, dar și cu o conștiință clară a responsabilităților pe care le avem astăzi”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a transmis un mesaj de recunoștință și pentru militarii care au participat la misiuni internaționale, contribuind la credibilitatea României în cadrul NATO.

„Ne înclinăm în fața celor care au plătit cu viața pentru libertatea și independența României. Îi cinstim și pe militarii care au servit în teatrele de operații din afara țării, contribuind prin curajul, prin profesionalismul lor la credibilitatea României ca membru al NATO. Dar respectul față de sacrificiul lor nu se exprimă doar prin ceremoniile de comemorare.

Se exprimă, înainte de toate, prin ceea ce facem astăzi pentru a apăra România și pentru a păstra pacea”, a afirmat șeful Guvernului.

Avertismentul premierului privind războiul din Ucraina și amenințările hibride

Luca Niculescu a atras atenția că situația de securitate din regiune impune o atenție constantă, în condițiile în care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă, iar amenințările cibernetice și campaniile de dezinformare pun la încercare România.

„Trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un dat, un lucru de la sine înțeles. La granițele noastre, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să provoace suferință și distrugere. Amenințările cibernetice, atacurile hibride, campaniile de dezinformare ne pun la încercare, iar poziția României la Marea Neagră ne obligă la o vigilență permanentă”, a declarat premierul.

Acesta a subliniat că siguranța de care se bucură populația se bazează pe activitatea militarilor aflați permanent în misiune.

„În această zi de duminică, milioane de români sunt acasă, sunt alături de familiile lor. Copiii se joacă, oamenii își fac planuri pentru săptămâna viitoare, pe scurt, viața își urmează cursul firesc.

În spatele acestei normalități se află însă oameni care veghează zi și noapte pentru ca noi să putem trăi în siguranță. Sunt piloții care decolează la fiecare alertă, sunt militarii care supraveghează apele noastre, sunt militarii din forțele terestre, sunt specialiștii în apărare cibernetică și toți cei care se află în misiuni sub drapelul României, al NATO sau al Uniunii Europene”, a adăugat Luca Niculescu.

Premierul a adăugat că militarilor trebuie să li se asigure condițiile necesare pentru îndeplinirea misiunilor.

„Tuturor le datorăm recunoștință, le datorăm respect și le datorăm condițiile necesare pentru a-și îndeplini misiunile”, a afirmat acesta.

Cele trei direcții asumate de Guvern în domeniul apărării

Luca Niculescu a prezentat trei priorități ale Guvernului: modernizarea Armatei Române, consolidarea alianțelor și respectul față de personalul militar.

Prima direcție vizează investițiile în echipamente moderne și pregătirea militarilor pentru amenințările actuale. Premierul a subliniat că investițiile în apărare trebuie să contribuie și la dezvoltarea economiei naționale, prin transfer de tehnologie și crearea de locuri de muncă.

„Guvernul pe care îl conduc și-a asumat trei direcții clare în domeniul apărării. Prima este modernizarea Armatei Române. Avem nevoie de investiții predictibile, de echipamente moderne, de o pregătire adaptată amenințărilor actuale.

În același timp, aceste investiții trebuie să contribuie la dezvoltarea industriei românești prin transfer de tehnologie, inovare și locuri de muncă”, a declarat premierul.

A doua prioritate este consolidarea relațiilor cu aliații României, în special în cadrul NATO și al Uniunii Europene, precum și prin parteneriatul strategic cu Statele Unite.

„România nu este singură. Apartenența la NATO și la Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu Statele Unite reprezintă fundamentul securității noastre. Vom continua să fim un aliat credibil și un factor de stabilitate pe flancul estic și la Marea Neagră”, a afirmat Luca Niculescu.

A treia direcție vizează condițiile de muncă și cariera militarilor, precum și sprijinul acordat veteranilor. Premierul a subliniat că tehnologia nu poate înlocui calitățile oamenilor care servesc în Armată.

„Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul și curajul oamenilor. Avem datoria să le oferim militarilor noștri condiții demne, o carieră bazată pe merit și competență și să avem grijă de veteranii noștri”, a spus șeful Guvernului.

Mesaj pentru familiile militarilor: „Profesia militară presupune sacrificii și pentru cei dragi”

În discursul său, Luca Niculescu a vorbit și despre familiile militarilor, care trebuie să facă față perioadelor în care aceștia sunt plecați în misiuni.

„Aș vrea să mă gândesc astăzi și la cei care nu sunt aici, dar care fac parte din viața dumneavoastră de zi cu zi. La familiile dumneavoastră, la cei care vă așteaptă acasă, la copiii care vă duc dorul sau la părinții care se gândesc la dumneavoastră atunci când sunteți departe, când sunteți în misiune.

Știu că profesia militară presupune sacrificii și pentru cei dragi. Le mulțumesc pentru răbdarea, pentru înțelegerea, pentru sprijinul lor”, a transmis premierul.

La finalul alocuțiunii, șeful Guvernului a descris Armata drept una dintre instituțiile care întruchipează valori esențiale pentru societate și a mulțumit militarilor pentru activitatea lor.

„România are în armata sa nu doar un scut de apărare, ci și una dintre instituțiile care întruchipează cel mai bine valori de care avem mare nevoie. Curaj, solidaritate, datorie, patriotism. Avem datoria să fim la înălțimea sacrificiilor celor care au apărat România în trecut și a devotamentului celor care o apără astăzi.

Nu-i vom uita niciodată pe cei care și-au dat viața pentru România, iar celor care o apără astăzi le spun, în numele Guvernului și al meu personal: vă mulțumesc! La mulți ani, Armatei Române!”, a încheiat Luca Niculescu.