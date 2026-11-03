USR propune ca parlamentarii-avocați să nu mai poată reprezenta clienți în procese împotriva statului român. Ce interdicții prevede proiectul de lege

USR a anunțat depunerea unui proiect de lege care prevede că parlamentarii care exercită și profesia de avocat nu vor putea reprezenta clienți în litigii împotriva statului român.
Potrivit unui comunicat, inițiativa îi aparține deputatului USR Alexandru Dimitriu, scopul fiind prevenirea conflictelor de interese între mandatul de parlamentar și activitatea profesională privată.
Proiectul modifică Legea integrității nr. 161/2003 și propune reintroducerea unor interdicții care au fost eliminate în urma modificărilor legislative din urmă cu câteva luni.
Deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru al Comisiei juridice din Camera Deputaților, spune că parlamentarii care sunt și avocați nu ar trebui să poată reprezenta clienți în procese împotriva statului și nici să ofere asistență juridică în dosare care vizează infracțiuni grave.
„Parlamentarii care exercită și profesia de avocat nu ar trebui să poată acorda consultanță juridică sau să reprezinte clienți în litigii împotriva statului român, să ofere asistență juridică în dosare de corupție, trafic de droguri, trafic de persoane sau spălare de bani și nici să pledeze în fața judecătoriilor și tribunalelor”, a declarat Alexandru Dimitriu.
Deputatul a spus că propunerea vine și din propria experiență.
„Sunt avocat și sunt la primul mandat de parlamentar și, din această dublă perspectivă, consider că este esențial să existe reguli clare care să prevină conflictele dintre cele două roluri. Îmi doresc ca funcția de parlamentar să nu fie folosită, direct sau indirect, pentru susținerea intereselor unor clienți în detrimentul interesului public”, a mai transmis deputatul USR.
Concret, proiectul de lege prevede mai multe restricții pentru parlamentarii care exercită profesia de avocat pe durata mandatului: