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USR propune ca parlamentarii-avocați să nu mai poată reprezenta clienți în procese împotriva statului român. Ce interdicții prevede proiectul de lege

USR a depus un proiect de lege prin care vrea să interzică parlamentarilor care sunt și avocați să reprezinte clienți în procese împotriva statului român sau să ofere asistență juridică în dosare privind infracțiuni grave.
USR propune ca parlamentarii-avocați să nu mai poată reprezenta clienți în procese împotriva statului român. Ce interdicții prevede proiectul de lege
Maria Nițu
03 nov. 2026, 10:24, Politic
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USR a anunțat depunerea unui proiect de lege care prevede că parlamentarii care exercită și profesia de avocat nu vor putea reprezenta clienți în litigii împotriva statului român.

Potrivit unui comunicat, inițiativa îi aparține deputatului USR Alexandru Dimitriu, scopul fiind prevenirea conflictelor de interese între mandatul de parlamentar și activitatea profesională privată.

Proiectul modifică Legea integrității nr. 161/2003 și propune reintroducerea unor interdicții care au fost eliminate în urma modificărilor legislative din urmă cu câteva luni.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru al Comisiei juridice din Camera Deputaților, spune că parlamentarii care sunt și avocați nu ar trebui să poată reprezenta clienți în procese împotriva statului și nici să ofere asistență juridică în dosare care vizează infracțiuni grave.

„Parlamentarii care exercită și profesia de avocat nu ar trebui să poată acorda consultanță juridică sau să reprezinte clienți în litigii împotriva statului român, să ofere asistență juridică în dosare de corupție, trafic de droguri, trafic de persoane sau spălare de bani și nici să pledeze în fața judecătoriilor și tribunalelor”, a declarat Alexandru Dimitriu.

Deputatul a spus că propunerea vine și din propria experiență.

„Sunt avocat și sunt la primul mandat de parlamentar și, din această dublă perspectivă, consider că este esențial să existe reguli clare care să prevină conflictele dintre cele două roluri. Îmi doresc ca funcția de parlamentar să nu fie folosită, direct sau indirect, pentru susținerea intereselor unor clienți în detrimentul interesului public”, a mai transmis deputatul USR.

Concret, proiectul de lege prevede mai multe restricții pentru parlamentarii care exercită profesia de avocat pe durata mandatului:

  • ⁠nu vor putea pleda în fața judecătoriilor sau tribunalelor și nu vor putea acorda asistență juridică ori asigura reprezentarea la parchetele de pe lângă aceste instanțe;
  • ⁠nu vor putea acorda consultații ori asistență juridică și nu vor putea asista sau reprezenta suspecți ori inculpați, în fața organelor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești, în cauzele penale privind infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, infracțiuni legate de prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, infracțiuni de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, infracțiunea de spălare a banilor, infracțiuni contra securității naționale, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de genocid, contra umanității și de război;
  • nu vor putea acorda consultații ori asistență juridică, nu vor putea asigura reprezentarea și nu vor putea redacta acte juridice în litigii ori proceduri jurisdicționale, desfășurate în România sau în fața unei instanțe internaționale, în care este implicat, pe poziție adversă, statul român, o autoritate sau instituție publică, o regie autonomă, o companie națională, o societate națională ori o societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține, direct sau indirect, majoritatea capitalului social ori a drepturilor de vot.

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