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Grindeanu, despre acuzațiile legate de întâlnirea cu ambasadoarea SUA: „Eu știu că n-am făcut trădare de țară”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat joi acuzațiile de trădare formulate după întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Liderul social-democrat a susținut că astfel de acuzații riscă să afecteze parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite.
Grindeanu, despre acuzațiile legate de întâlnirea cu ambasadoarea SUA: „Eu știu că n-am făcut trădare de țară”
Sursa foto: Ilie Marian/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
08 oct. 2026, 22:25, Politic
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Întrebat la Antena 3 CNN despre plângerea penală pentru trădare, Grindeanu a explicat că întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia a vizat Coridorul Vertical de Gaze.

„Eu știu că n-am făcut trădare de țară. Cum să fac trădare de țară? Eu am vorbit acolo cu un oficial american despre ceva ce se vorbește în România cred că de peste 10 ani”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a explicat că proiectul ar putea transforma România într-un important centru energetic regional.

„Eu n-am vorbit despre cantități de gaze, nu e treaba mea să fac contracte de așa ceva. Ci am vorbit despre un proiect strategic care ar transforma România în final și nu l-am descoperit eu. E un lucru sau un deziderat pe care noi ni-l propunem de mult”, a spus acesta.

Grindeanu avertizează asupra relațiilor cu SUA

Președintele PSD a criticat acuzațiile lansate după întâlnirea cu diplomatul american, susținând că acestea pot afecta parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite.

„Problema nu este legată de mine, fiindcă n-am nicio problemă, n-am nimic de ascuns, n-am trădat, din contră. Problema este cum ne privesc alții când văd că un oficial al statului lor, pentru că un ambasador este un oficial, este făcut mafiot, sau cum am văzut, și că îmi dă mie șpagă, acel oficial al statului american îmi dă mie șpagă și lui Bogdan Ivan ca să facem diverse lucruri. Este incredibil așa ceva”, a afirmat Grindeanu.

„Repet, nu de mine este vorba. Aici e vorba de modul în care înțeleg să facă unii politică și să pună în pericol parteneriate strategice pentru care generații de politicieni post-revoluție s-au luptat”, a adăugat el.

Plângere penală pentru trădare după întâlnirea cu ambasadoarea SUA

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat pe 26 septembrie că a formulat plângeri penale împotriva liderului PSD Sorin Grindeanu, liderului AUR George Simion și lui Bogdan Ivan, pe care i-a acuzat de „trădare” și de acțiuni care ar fi vizat, în opinia sa, „subminarea economică a României”.

Scandalul a izbucnit după ce The Wall Street Journal a relatat că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat, în timpul unei cine organizate la Atena, că Washingtonul a contribuit la căderea Guvernului Bolojan.

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Kimberly Guilfoyle pe 31 martie, la București, în prezența lui Bogdan Ivan și a altor oficiali. Liderul PSD a susținut că discuțiile au vizat Coridorul Vertical de Gaze, proiect destinat transportului gazelor din Grecia către alte țări din Europa, inclusiv România și Ucraina.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR.

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