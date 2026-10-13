Demisia lui Kimberly Guilfoyle readuce în atenție întâlnirea cu Grindeanu. Liderul PSD: O mare istorie tâmpită, care n-are niciun suport în realitate

Declarațiile vin în aceeași zi în care Guilfoyle și-a anunțat plecarea din funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia, după ce Casa Albă i-a solicitat demisia.

Grindeanu: „Nu s-a discutat o secundă despre guvernele din România”

Întrebat dacă situația în care se află Kimberly Guilfoyle îl afectează în vreun fel, având în vedere controversele apărute în România în jurul întâlnirii dintre cei doi, Sorin Grindeanu a respins o asemenea interpretare.

Liderul PSD a susținut că nu el a organizat vizita acesteia în România și că întâlnirea de la masă a venit în contextul programului pe care diplomata americană îl avea deja.

„În primul rând, când te invită un oficial american la masă… Desfășurarea evenimentelor în acea zi n-a depins de mine, n-am chemat-o eu în România, nu am avut altceva decât o masă. Însă a venit, dacă-mi aduc bine aminte, la un eveniment organizat la Ateneu în ziua respectivă. Seara a fost un eveniment oficial la ambasadă, unde n-am putut să merg”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a afirmat că invitația la întâlnire ar fi venit prin intermediul unei cunoștințe comune și a negat categoric că discuțiile ar fi vizat situația politică de la București.

„Prin cunoștințe comune am fost invitat acolo. Nu s-a discutat o secundă despre guvernele din România. Era în martie. Guvernul a picat în 5-6 mai, dacă nu mă înșel”, a spus Grindeanu.

„Dacă îmi spunea «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”

Grindeanu a respins și ipoteza potrivit căreia poziția lui Kimberly Guilfoyle ar fi putut influența decizia PSD privind soarta fostului premier Ilie Bolojan.

„Și dacă îmi spunea doamna ambasador «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”, a declarat liderul PSD.

Acesta a susținut că înlăturarea Guvernului Bolojan a fost rezultatul voturilor din Parlament și nu al unei intervenții externe.

„Până la urmă, voturile PSD și voturile AUR au dus la schimbarea lui Bolojan și bine am făcut. Am acționat prea târziu. Domnul Bolojan trebuia schimbat din toamnă”, a afirmat Sorin Grindeanu.

„Vrea să reconstruiască statuia lui Bolojan”

Președintele PSD a susținut că asocierea întâlnirii sale cu Guilfoyle cu schimbarea Guvernului Bolojan ar face parte dintr-o încercare de reconstruire a imaginii fostului premier.

„Propaganda, de fapt, vrea să reconstruiască statuia lui Bolojan. Să reconstruiască, după ce e praf, acum se vede în sondaje. Să spunem că el era în continuare cineva, dar au venit americanii să-l schimbe din funcție. Asta este o mare istorie tâmpită, care n-are niciun suport în realitate”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a continuat în aceeași notă, insistând că schimbarea fostului premier a fost determinată exclusiv de politica internă.

„Eu vă asigur că pe Bolojan l-au schimbat românii. (…) Am mai spus treaba asta, n-au venit nici gepizii, nici dacii, nici romanii, nici avarii. Regret că nu l-am schimbat din toamnă, că sunt convins că România n-ar fi ajuns în situația economică de acum”, a spus președintele PSD.

Grindeanu respinge și acuzațiile privind contractele pentru gaze

În cadrul aceleiași intervenții, Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre acuzațiile privind presupuse discuții referitoare la importurile de gaze americane.

Liderul PSD a negat că ar fi negociat asemenea contracte și a făcut trimitere la proiectul Coridorului Vertical, destinat transportului gazelor în regiune.

„Fiecare își face politicile publice în țara pe care o reprezintă. Povestea Coridorului Vertical e o poveste sau un proiect care s-a găsit în programul de guvernare”, a declarat Grindeanu.

Întrebat despre presupuse importuri preferențiale de gaze de la anumite companii, acesta a răspuns: „Eu nu fac contracte și nu discut de așa ceva. Și dovadă e că cei de la Romgaz, dacă nu mă înșel, ar fi dat un comunicat în care au spus că nu a fost făcută nicio presiune asupra lor”.

Kimberly Guilfoyle a anunțat marți că mandatul său de ambasador al SUA în Grecia se apropie de final, după ce Casa Albă i-a cerut să demisioneze. Ea a respins acuzațiile de conduită necorespunzătoare apărute în presa americană, calificându-le drept false și anunțând că își va apăra numele, reputația și integritatea.