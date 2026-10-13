Ambasadoare SUA care a provocat scandalul privind căderea Guvernului Bolojan a demisionat. Kimberly Guilfoyle, acuzată că a cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump

UPDATE ora 18:55 Guilfoyle: „Acuzațiile sunt false”

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. My deepest heartfelt appreciation to the people of Greece for their hospitality, partnership, and welcoming me with open arms. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America. — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026

Într-un mesaj amplu publicat pe X, Guilfoyle afirmă că funcția de ambasador al SUA în Grecia a reprezentat „onoarea unei vieți” și le mulțumește președintelui Donald Trump și secretarului de stat Marco Rubio pentru încrederea acordată.

Diplomata răspunde direct și informațiilor privind presupusele abateri care au precedat solicitarea Casei Albe de a demisiona.

„Vreau să abordez și acuzațiile recente împotriva mea. Aceste acuzații sunt false și intenționez să îmi apăr cu fermitate numele, reputația și integritatea”, a transmis Kimberly Guilfoyle.

Aceasta susține că nu va permite ca respectivele acuzații să îi definească activitatea publică de până acum.

„Mi-am dedicat viața profesională luptei pentru dreptate, susținerii a ceea ce este corect și apărării valorilor care fac America excepțională. Nu voi permite ca acuzații false să definească deceniile mele de serviciu public”, a adăugat ambasadoarea.

Ambasadoarea afirmă că, în timpul mandatului său, au fost obținute acorduri pentru extinderea exporturilor americane de gaz natural lichefiat către Europa și au fost făcute progrese în dezvoltarea Coridorului Vertical, proiect destinat diversificării rutelor de aprovizionare și reducerii dependenței europene de energia rusească.

„În timpul mandatului meu, am contribuit la obținerea unor acorduri istorice pentru extinderea exporturilor americane de gaz natural lichefiat către Europa, am avansat Coridorul Vertical pentru reducerea dependenței Europei de energia rusească, am consolidat parteneriatul nostru în domeniul apărării și securității cu un aliat NATO esențial și am extins oportunitățile pentru companiile și investițiile americane în întreaga regiune”, a transmis Guilfoyle.

Guilfoyle și-a reafirmat sprijinul pentru liderul de la Casa Albă, în pofida deciziei administrației de a-i solicita demisia.

„Recunoștința și respectul meu pentru președintele Trump și secretarul Rubio rămân neclintite. Sunt mândră de ceea ce am realizat împreună și voi fi întotdeauna un susținător loial al președintelui Trump și al misiunii sale de a face America măreață din nou”, a mai scris aceasta.

Știrea inițială:

Decizia vine la mai puțin de trei săptămâni după ce diplomata, fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., a provocat un scandal și în România, în urma unor declarații atribuite acesteia de The Wall Street Journal despre capacitatea Washingtonului de a influența căderea unor guverne, inclusiv cel condus de Ilie Bolojan.

Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, a confirmat marți, în prima sa conferință de presă, că administrația americană i-a solicitat lui Guilfoyle să renunțe la postul de ambasador la Atena, relatează CNN.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze”, a declarat Zacharia, adăugând că aceasta „a fost un atu extraordinar pentru echipă” și că administrația îi dorește succes în continuare.

Decizia intervine după apariția unor informații potrivit cărora diplomata ar fi solicitat bani în schimbul facilitării accesului la persoane din administrație înainte de confirmarea sa în funcție, ar fi acceptat cadouri costisitoare în perioada mandatului și ar fi permis unui lobbyist al unei companii grecești de construcții să participe la reuniuni oficiale.

Avocații ambasadoarei au respins acuzațiile referitoare la solicitarea unor bani și au susținut că aceasta a respectat normele federale privind declararea și acceptarea cadourilor.

Acuzație privind o solicitare de 100.000 de dolari

Unul dintre episoadele relatate îl implică pe Eric Deters, fost donator al lui Trump. Acesta susține că Guilfoyle i-ar fi cerut, printr-un mesaj, să îi transfere 100.000 de dolari pentru achitarea unui card American Express, înainte ca numirea sa să fie confirmată de Senat.

Deters susține că, în schimb, Guilfoyle i-ar fi promis că îi va fi un aliat de neclintit în cadrul administrației Trump. Bărbatul nu a transferat suma.

Avocații diplomatei au oferit însă o versiune diferită, afirmând că Deters îi datora bani pentru discursuri și activități de consultanță efectuate anterior intrării sale în serviciul public. Aceștia au calificat afirmațiile lui drept false și au susținut că solicitarea plății unor servicii deja prestate nu reprezintă corupție.

Trump: „Nu suntem mulțumiți”

Donald Trump confirmase luni că ia în calcul demiterea ambasadoarei. „Analizăm situația, da. Nu suntem mulțumiți”, le-a spus președintele american jurnaliștilor.

Guilfoyle, care a fost logodită timp de patru ani cu Donald Trump Jr., a depus jurământul ca ambasador în septembrie 2025.

Controversa a provocat reacții și în Congres. Democratul Gregory Meeks, principalul reprezentant al partidului în Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, a cerut audierea ambasadoarei și clarificarea eventualelor solicitări de bani adresate și altor persoane.

Biroul Inspectorului General al Departamentului de Stat investighează, de asemenea, acuzațiile privind conduita lui Kimberly Guilfoyle, potrivit unei surse citate de CNN.