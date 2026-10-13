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Ambasadoare SUA care a provocat scandalul privind căderea Guvernului Bolojan a demisionat. Kimberly Guilfoyle, acuzată că a cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump

Casa Albă i-a cerut marți, 13 octombrie, lui Kimberly Guilfoyle să demisioneze din funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia, după apariția unor acuzații potrivit cărora ar fi solicitat 100.000 de dolari unui donator al președintelui Donald Trump, în schimbul unor intervenții pe lângă administrația americană.
Ambasadoare SUA care a provocat scandalul privind căderea Guvernului Bolojan a demisionat. Kimberly Guilfoyle, acuzată că a cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
13 oct. 2026, 18:55, Știri externe
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UPDATE ora 18:55 Guilfoyle: „Acuzațiile sunt false”

Într-un mesaj amplu publicat pe X, Guilfoyle afirmă că funcția de ambasador al SUA în Grecia a reprezentat „onoarea unei vieți” și le mulțumește președintelui Donald Trump și secretarului de stat Marco Rubio pentru încrederea acordată.

Diplomata răspunde direct și informațiilor privind presupusele abateri care au precedat solicitarea Casei Albe de a demisiona.

„Vreau să abordez și acuzațiile recente împotriva mea. Aceste acuzații sunt false și intenționez să îmi apăr cu fermitate numele, reputația și integritatea”, a transmis Kimberly Guilfoyle.

Aceasta susține că nu va permite ca respectivele acuzații să îi definească activitatea publică de până acum.

„Mi-am dedicat viața profesională luptei pentru dreptate, susținerii a ceea ce este corect și apărării valorilor care fac America excepțională. Nu voi permite ca acuzații false să definească deceniile mele de serviciu public”, a adăugat ambasadoarea.

Ambasadoarea afirmă că, în timpul mandatului său, au fost obținute acorduri pentru extinderea exporturilor americane de gaz natural lichefiat către Europa și au fost făcute progrese în dezvoltarea Coridorului Vertical, proiect destinat diversificării rutelor de aprovizionare și reducerii dependenței europene de energia rusească.

„În timpul mandatului meu, am contribuit la obținerea unor acorduri istorice pentru extinderea exporturilor americane de gaz natural lichefiat către Europa, am avansat Coridorul Vertical pentru reducerea dependenței Europei de energia rusească, am consolidat parteneriatul nostru în domeniul apărării și securității cu un aliat NATO esențial și am extins oportunitățile pentru companiile și investițiile americane în întreaga regiune”, a transmis Guilfoyle.

Guilfoyle și-a reafirmat sprijinul pentru liderul de la Casa Albă, în pofida deciziei administrației de a-i solicita demisia.

„Recunoștința și respectul meu pentru președintele Trump și secretarul Rubio rămân neclintite. Sunt mândră de ceea ce am realizat împreună și voi fi întotdeauna un susținător loial al președintelui Trump și al misiunii sale de a face America măreață din nou”, a mai scris aceasta.

Știrea inițială:

Decizia vine la mai puțin de trei săptămâni după ce diplomata, fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., a provocat un scandal și în România, în urma unor declarații atribuite acesteia de The Wall Street Journal despre capacitatea Washingtonului de a influența căderea unor guverne, inclusiv cel condus de Ilie Bolojan.

Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, a confirmat marți, în prima sa conferință de presă, că administrația americană i-a solicitat lui Guilfoyle să renunțe la postul de ambasador la Atena, relatează CNN.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze”, a declarat Zacharia, adăugând că aceasta „a fost un atu extraordinar pentru echipă” și că administrația îi dorește succes în continuare.

Decizia intervine după apariția unor informații potrivit cărora diplomata ar fi solicitat bani în schimbul facilitării accesului la persoane din administrație înainte de confirmarea sa în funcție, ar fi acceptat cadouri costisitoare în perioada mandatului și ar fi permis unui lobbyist al unei companii grecești de construcții să participe la reuniuni oficiale.

Avocații ambasadoarei au respins acuzațiile referitoare la solicitarea unor bani și au susținut că aceasta a respectat normele federale privind declararea și acceptarea cadourilor.

Acuzație privind o solicitare de 100.000 de dolari

Unul dintre episoadele relatate îl implică pe Eric Deters, fost donator al lui Trump. Acesta susține că Guilfoyle i-ar fi cerut, printr-un mesaj, să îi transfere 100.000 de dolari pentru achitarea unui card American Express, înainte ca numirea sa să fie confirmată de Senat.

Deters susține că, în schimb, Guilfoyle i-ar fi promis că îi va fi un aliat de neclintit în cadrul administrației Trump. Bărbatul nu a transferat suma.

Avocații diplomatei au oferit însă o versiune diferită, afirmând că Deters îi datora bani pentru discursuri și activități de consultanță efectuate anterior intrării sale în serviciul public. Aceștia au calificat afirmațiile lui drept false și au susținut că solicitarea plății unor servicii deja prestate nu reprezintă corupție.

Trump: „Nu suntem mulțumiți”

Donald Trump confirmase luni că ia în calcul demiterea ambasadoarei. „Analizăm situația, da. Nu suntem mulțumiți”, le-a spus președintele american jurnaliștilor.

Guilfoyle, care a fost logodită timp de patru ani cu Donald Trump Jr., a depus jurământul ca ambasador în septembrie 2025.

Controversa a provocat reacții și în Congres. Democratul Gregory Meeks, principalul reprezentant al partidului în Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, a cerut audierea ambasadoarei și clarificarea eventualelor solicitări de bani adresate și altor persoane.

Biroul Inspectorului General al Departamentului de Stat investighează, de asemenea, acuzațiile privind conduita lui Kimberly Guilfoyle, potrivit unei surse citate de CNN.

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