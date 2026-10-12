Trump ia în calcul să o concedieze pe Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia: Nu suntem mulțumiți

Trump ia în calcul demiterea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle

Președintele Donald Trump a declarat că „nu este mulțumit” de Kimberly Guilfoyle și că analizează posibilitatea de a o demite din funcția de ambasadoare a Statelor Unite în Grecia, relatează CNBC.

Declarațiile au fost făcute la Casa Albă, după publicarea unei serii de articole critice în The Wall Street Journal despre comportamentul lui Guilfoyle înainte și după numirea sa în funcția diplomatică.

Întrebat de un reporter dacă ia în calcul demiterea acesteia, Trump a răspuns: „Ei bine, analizăm acest lucru. Da, nu suntem mulțumiți”.

Kimberly Guilfoyle a fost logodită cu fiul cel mare al lui Trump

Kimberly Guilfoyle a fost anterior logodită cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american.

După despărțirea cuplului, Trump a numit-o pe fosta prezentatoare Fox News în funcția de ambasadoare a Statelor Unite în Grecia.

Dezvăluirile din presă despre acordurile privind gazele naturale

Pe 25 septembrie, The Wall Street Journal a publicat un articol intitulat „Bărbatul misterios care o însoțește pe Kimberly Guilfoyle în timp ce promovează acorduri în Europa”.

Articolul prezenta eforturile ambasadoarei de a convinge aliații Statelor Unite din Europa de Est să cumpere gaze naturale americane în valoare de miliarde de dolari.

Potrivit publicației, Guilfoyle le-ar fi transmis persoanelor pe care încerca să le convingă că ar trebui să colaboreze cu Aktor Group, o companie grecească de construcții, nou-intrată în sectorul gazelor naturale.

Compania încheiase un parteneriat cu o societate energetică grecească susținută de stat pentru importul de gaze naturale lichefiate din Statele Unite.

Legăturile ambasadoarei cu un important lobbyist grec

The Wall Street Journal a relatat și despre deplasările frecvente ale lui Guilfoyle alături de Christos Marafatsos, un important lobbyist al companiei Aktor.

Potrivit publicației, acesta o însoțea la întâlniri organizate la reședința oficială a ambasadoarei, dar și la reuniuni cu oficiali guvernamentali din țările regiunii.

The Wall Street Journal a descris participarea unui cetățean privat la astfel de întâlniri drept o practică extrem de neobișnuită.