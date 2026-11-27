Președintele american Donald Trump a confundat Israel cu Iran atunci când a răspuns întrebării unui jurnalist. Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment dedicat Zilei Recunoștinței, la Mar-a-Lago. Un jurnalist l-a întrebat pe președintele american despre modul în care intenționează să abordeze viitoarea conducere din Israel.

În răspuns, Trump a început să vorbească despre forțele armate ale Iranului despre care a spus că au fost distruse de americani.

„Încercăm să le oferim o șansă să dea dovadă de înțelepciune. Ei nu au forțe armate. Armata lor a fost înfrântă, forțele aeriene distruse, marina distrusă, sistemul de apărare antiaeriană distrus”, a răspuns Donald Trump.

Trump confused Israel with Iran During a Thanksgiving event at Mar-a-Lago, a reporter asked the US president how he planned to engage with Israel’s future leadership. In response, Trump began talking about Iran’s destroyed military capabilities. Albania and Aberbaijan. https://t.co/UxgzCLim1o — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2026

Donald Trump, gafe pe bandă rulantă

Președintele american nu este la prima gafă de acest tip. În trecut, Trump a mai confundat Groenlanda cu Islanda, Iran cu Japonia, Armenia cu Albania și Ungaria cu Turcia. De asemenea, a vorbit despre Republica Islamică Japonia, a spus că merge în Rusia în timp ce se îndrepta către Alaska și a confundat Țările Baltice cu Balcanii și Africa de Sud cu America de Sud.

Gafele au vizat și România. În cadrul unui discurs la Consiliul Păcii, Donald Trump l-a prezentat pe președintele Nicușor Dan drept „prim-ministrul României”.