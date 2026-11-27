Președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-au întâlnit miercuri seara la Mar-a-Lago, pe fondul celor mai recente eforturi ale liderului de la Casa Albă de a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia.

Într-o declarație oficială comună, cei doi au anunțat că au discutat „despre importanța ca Rusia să evite orice acțiuni care, în mod intenționat sau neintenționat, ar extinde războiul, precum și despre importanța găsirii unei soluții pașnice la acest conflict cât mai repede posibil”. Această versiune a fost transmisă atât de Casa Albă, cât și de NATO.

Cu toate acestea, într-un mesaj pe rețeaua Truth Social, președintele american a adăugat o mențiune față de versiunea oficială a declarației, astfel încât să spună că „Rusia și Ucraina” trebuie să evite astfel de acțiuni.