Războaiele și tensiunile dintre India și Pakistan au determinat autoritățile să impună numeroase restricții economice, sociale și culturale. Potrivit Al Jazeera, în urma unui incident violent de la frontieră, din 2025, India a înăsprit restricțiile.

Printre altele, a interzis toate melodiile, filmele artistice și serialele pakistaneze pe platformele de streaming, inclusiv pe YouTube, invocând motive de securitate națională. Chiar în această săptămână, autoritățile indiene au solicitat platformei Netflix să elimine, pentru utilizatorii din India, primul serial pakistanez găzduit de acest serviciu.

Fructul oprit. Muzica și filmele din Pakistan sunt la mare căutare în India

Interdicția impusă în India vizează numeroase platforme, inclusiv Instagram, Spotify sau YouTube. Culmea este că după introducerea restricțiilor, produsele culturale din Pakistan au devenit foarte populare în India. Experții vorbesc despre un fenomen, numeroși indieni ocolind restricțiile online pentru a viziona muzică și filme din țara vecină.

„În ultimii ani, un val întreg de indieni a început să consume emisiuni TV, muzică și conținut creat de influenceri din Pakistan. A avut loc o democratizare a culturii și a accesului, ceea ce a dus la dărâmarea stereotipurilor”, a declarat Aishwarya Verma, analist de politici publice din Delhi.

De exemplu, actrița și cântăreața pakistaneză Haniya Aamer este foarte populară în India. De altfel, într-o piesă recentă a acesteia apare și o cunoscută actriță indiană.

„Cu toții îi ascultăm muzica. Cine ar fi crezut?”, a spus Verma.

Tehnologia bate restricțiile

Ajay Bisaria, fost înalt comisar al Indiei în Pakistan, a afirmat că interdicțiile de tipul celor impuse de India au rareori succes.

„Tehnologia evoluează. Ea face ca granițele, dar și interdicțiile, să devină tot mai puțin relevante. Guvernele impun restricții deoarece cultura este vizibilă și ușor de cenzurat. Pakistanul a procedat la fel: filmele indiene au fost interzise acolo timp de decenii”, a explicat Bisaria.

Efectul este și în sens invers. Filmele de la Bollywood au prosperat în Pakistan prin intermediul unor rețele ilegale, în ciuda restricțiilor impuse de stat.