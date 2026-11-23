Printre vedetele incluse se numără Zendaya, Margot Robbie, Kendall Jenner, Jenna Ortega, Jennifer Lawrence, Michelle Obama și Céline Dion. Actorul Connor Storrie, în vârstă de 26 de ani, a fost ales protagonistul copertei dedicate selecției, după un an în care ascensiunea sa profesională a fost însoțită de o transformare spectaculoasă a imaginii vestimentare.

Vogue a selectat 55 de personalități, fără să stabilească un clasament

Echipa editorială a revistei și-a propus inițial să aleagă 50 de persoane care au impresionat prin stilul vestimentar în 2026.

După dezbateri și mai multe runde de selecție, lista finală a ajuns la 55 de nume, același număr ca în anul precedent.

Vogue precizează că selecția este subiectivă și nu reprezintă un clasament de la primul la ultimul loc.

Personalitățile au fost grupate în categorii tematice, în funcție de tipul aparițiilor publice și de influența exercitată asupra modei.

Au fost luate în considerare atât ținutele purtate pe covorul roșu, cât și aparițiile de zi cu zi, stilul cuplurilor celebre și alegerile vestimentare ale unor personalități din domenii mai puțin asociate cu moda.

Connor Storrie, actorul de 26 de ani ales pentru coperta Vogue

Una dintre surprizele selecției este Connor Storrie, actorul care a devenit cunoscut datorită rolului jucătorului rus de hochei Ilya Rozanov din producția Heated Rivalry.

Potrivit Vogue, actorul a trecut într-un interval relativ scurt de la o perioadă în care lucra ca ospătar în Los Angeles la statutul de vedetă urmărită pentru aparițiile sale publice.

Revista a ales să îi dedice coperta ediției speciale, prezentând o versiune miniaturală a unei ținute Gucci purtate de acesta.

Proiectul vizual a fost realizat în colaborare cu Barbie, care a creat păpuși unicat inspirate de șapte dintre personalitățile incluse în selecție.

Zendaya, Margot Robbie și Jenna Ortega, printre vedetele remarcate pentru ținutele de gală

O categorie importantă a selecției este dedicată aparițiilor spectaculoase de pe covorul roșu.

Zendaya a fost remarcată pentru ținutele asociate proiectelor sale cinematografice, inclusiv o rochie albă fără bretele, cu aripi din pene, semnată Matières Fécales, purtată în timpul promovării filmului Odiseea.

Margot Robbie a fost inclusă pentru contrastul dintre creațiile haute couture și ținutele sale casual. Revista amintește, printre altele, o apariție în Schiaparelli, accesorizată cu bijuterii celebre asociate actriței Elizabeth Taylor.

Jenna Ortega a atras atenția printr-o rochie realizată la comandă de designerul Elias Matso, confecționată din elemente metalice și mărgele. Potrivit Vogue, realizarea acesteia a necesitat peste 300 de ore de lucru.

Kendall Jenner a fost remarcată pentru aparițiile sale la evenimente importante, inclusiv pentru o ținută Valentino cu buline.

În aceeași categorie apar Greta Lee, Carey Mulligan, Sandra Hüller, Chloé Zhao și Elle Fanning.

Michelle Obama și Céline Dion, incluse printre personalitățile care au atras atenția în 2026

Selecția Vogue nu se limitează la actori și modele.

Fosta primă-doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, a fost inclusă pentru alegerile sale vestimentare din cursul anului, printre care o fustă Acne Studios imprimată cu fotografia mamei sale, Marian Robinson.

Revista amintește și aparițiile sale în creații Thom Browne și Chanel.

Cântăreața Céline Dion a fost remarcată pentru ținutele purtate în contextul revenirii sale pe scenă.

Unul dintre momentele evidențiate de Vogue este apariția într-o rochie Chanel realizată special pentru artistă, inspirată de o ținută purtată la gala Oscarurilor din 1997.

Potrivit publicației, confecționarea rochiei a necesitat 1.380 de ore de lucru.

Pe lista personalităților din muzică se mai află Olivia Rodrigo, Rosalía, Phoebe Bridgers și Lauryn Hill.

Cuplurile celebre, o categorie distinctă în selecția Vogue

Revista a rezervat o secțiune și cuplurilor care au atras atenția prin stilul vestimentar.

Printre acestea se numără actorii Rebecca Hall și Morgan Spector, dar și Zoë Kravitz și cântărețul Harry Styles.

Vogue a evidențiat în cazul celor din urmă preferința pentru piese vestimentare asemănătoare, haine de exterior și accesorii care au devenit elemente distinctive ale aparițiilor lor.

În aceeași categorie au fost incluse Rosalía și modelul Loli Bahia, precum și Dakota Johnson și muzicianul MGK.

Editorii au urmărit felul în care personalitățile își construiesc imaginea publică atât individual, cât și prin aparițiile alături de parteneri.

Sportivi, regizori și creatori de modă, pe lista celor mai stilate personalități

Selecția din 2026 acordă atenție și persoanelor care au influențat moda din afara industriei cinematografice.

Jucătoarea de tenis Naomi Osaka a fost remarcată pentru ținutele sale de pe teren și din afara competițiilor, inclusiv pentru o apariție la Wimbledon inspirată de vestimentația ceremonială japoneză.

Fotbalistul francez Hugo Ekitike și baschetbalistul Jordan Clarkson se regăsesc, de asemenea, printre sportivii selectați.

În categoria dedicată stilului masculin apar actorii Josh O’Connor, Colman Domingo și John Malkovich.

Revista a inclus și personalități din culisele industriei modei, precum creatoarea de costume Miyako Bellizzi, stilista Yohana Lebasi și modelul Noor Khan.

Jennifer Lawrence și Ayo Edebiri, apreciate pentru stilul vestimentar de zi cu zi

O altă categorie pune accentul pe ținutele purtate în afara evenimentelor oficiale.

Jennifer Lawrence a fost selectată pentru combinațiile sale de tricouri vintage, pantaloni lejeri, eșarfe, ochelari de soare și genți de designer.

Actrița Ayo Edebiri a fost remarcată atât pentru aparițiile în costume elegante, cât și pentru alegerile vestimentare mai relaxate.

Pe aceeași listă se regăsesc Hunter Schafer, Gracie Abrams și Louisa Jacobson.

Prin includerea acestor nume, Vogue evidențiază faptul că influența vestimentară a unei personalități nu depinde exclusiv de ținutele spectaculoase de pe covorul roșu.