Barcelona va parcurge aproape 4.000 de kilometri pentru meciul de miercuri, din Liga Campionilor. Catalanii joacă la Baku, cu Sabah, campioana Azerbaidjanului. Este cea mai lungă deplasare din istoria Barcelonei în cupele europene, potrivit TuttoMercatoWeb.

Distanța dintre Barcelona și Baku este de 3.970 de kilometri, potrivit calculelor site-ului Blaugranation.

Barcelona zboară la Baku pentru cea mai lungă deplasare din istoria clubului

Până acum, cea mai lungă deplasare europeană a Barcelonei fusese la Kazan, în Rusia, cu Rubin. Atunci, echipa parcursese 3.725 de kilometri. Noul drum este cu 245 de kilometri mai lung.

Pe lista celor mai lungi deplasări ale catalanilor mai apar Beer Sheva, în Israel, cu 3.114 kilometri. Urmează Moscova, cu 3.016 kilometri.

Sabah joacă pentru prima dată în faza principală a Ligii Campionilor. Echipa din Azerbaidjan are și cel mai lung drum din această ediție. În deplasările din faza ligii, azerii vor parcurge în total peste 26.700 de kilometri, dus-întors, potrivit publicației braziliene Trivela.

La Baku vor veni, pe lângă Barcelona, și Borussia Dortmund, Napoli și Slavia Praga.

Când se joacă meciul

Partida Sabah – Barcelona se dispută miercuri, 25 noiembrie, pe Stadionul Olimpic din Baku. Meciul începe la ora 19:45, ora României, și contează pentru etapa a cincea din faza ligii.