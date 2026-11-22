Villarreal a început excelent partida de pe Camp Nou și a deschis scorul în minutul 5, prin Tajon Buchanan, care a profitat de o pasă greșită a lui Fermín Lopez. Două minute mai târziu, Tani Oluwaseyi a majorat avantajul oaspeților.

Barcelona a avut șansa de a reduce diferența în minutul 23, însă Lamine Yamal a ratat o lovitură de la 11 metri.

După pauză, echipa pregătită de Hansi Flick a revenit spectaculos. Gerard Martin a redus din diferență în minutul 57, cu o lovitură de cap, după un corner executat de Pedri.

Patru minute mai târziu, Fermin Lopez a restabilit egalitatea, după o pasă a lui Lamine Yamal.

Golul victoriei a venit în minutul 67, când fundașul lui Villarreal, Pau Navarro, a deviat în propria poartă o centrare a lui Eric Garcia.

În prelungiri, Pau Navarro a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben, iar Villarreal a încheiat partida în zece jucători.

În urma acestei victorii, Barcelona rămâne lider în La Liga, cu 36 de puncte după 13 meciuri, având un avans de trei puncte față de Real Madrid.

De cealaltă parte, Villarreal ocupă locul 9 în clasament, cu 15 puncte.