Noua Constituție ar urma să înlocuiască actualul text fundamental, al cărui preambul face trimitere la Declarația de Independență a Armeniei din 1990, scrie Reuters. Documentul respectiv invocă, la rândul său, o decizie din perioada sovietică privind reunificarea Armeniei cu Nagorno-Karabah, regiune recunoscută internațional ca parte a Azerbaidjanului. Guvernul de la Baku consideră această formulare o revendicare teritorială și refuză să semneze tratatul de pace până la eliminarea ei.

Armenia renunță la o referire istorică pentru a obține pacea

Proiectul prezentat luni rescrie preambulul Constituției și elimină trimiterea contestată de Azerbaidjan. Este o schimbare cu o puternică încărcătură politică, după decenii de războaie și dispute teritoriale între cele două foste republici sovietice. Armenia și Azerbaidjan au ajuns în august 2025 la un acord preliminar de pace, negociat cu sprijinul Statelor Unite. Cele două țări au început ulterior să restabilească legăturile comerciale și susțin că relațiile lor au intrat într-o perioadă de pace efectivă.

Semnarea documentului final rămâne însă blocată de disputa constituțională. Conflictul din Nagorno-Karabah s-a încheiat militar în septembrie 2023, când Azerbaidjanul a recucerit regiunea printr-o ofensivă rapidă. Aproape întreaga populație de etnie armeană a teritoriului a fugit atunci în Armenia, provocând o criză umanitară și politică.

Premierul Pașinian are nevoie de voturile opoziției

Nikol Pașinian, reales în iunie 2026, este acuzat de adversarii săi politici că acceptă condițiile Azerbaidjanului în schimbul păcii. Partidele de opoziție, în mare parte favorabile unor relații strânse cu Rusia, au anunțat deja că nu vor sprijini noua Constituție. Problema este că partidul premierului, Contractul Civil, nu deține majoritatea constituțională necesară pentru convocarea referendumului. Pașinian trebuie să convingă cel puțin șase parlamentari din opoziție să susțină organizarea votului popular. Proiectul urmează să fie supus și dezbaterii publice.