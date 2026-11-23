Femeia ocupa o poziție de casieriță la un supermarket dintr-un centru comercial din provincia italiană Modena. Superiorii săi au declanșat o verificare după ce au constatat că două articole nu fuseseră înregistrate pe bonul fiscal.

Este vorba despre o oală de tipul wok, în valoare de 23,62 de euro, și o strecurătoare, care costă 6,90 euro. În total, produsele valorau 30,52 de euro.

Femeia care lucra de 20 de ani în magazin a fost concediată. Ea a contestat măsura în instanță, dar judecătorii au dat dreptate magazinului.

În timpul procesului, au fost analizate înregistrările video. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere demonstrează intenția de a evita plata produselor, a fost concluzia judecătorului care a pronunțat decizia. Continuarea pe Mediafax Italia.