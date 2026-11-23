Deși regimul comunist promova principiul unei societăți egalitare, liderii partidului și ai statului beneficiau de privilegii și de un stil de viață luxos, mult peste posibilitățile oamenilor de rând. Nici deplasările conducerii comuniste nu făceau excepție, foștii dictatori Nicolae Ceaușescu și Gheorghe Gheorghiu-Dej utilizând inclusiv fostul tren regal pentru călătoriile lor.

În anul 1968, s-a decis construirea unui tren special pentru Nicolae Ceaușescu, precum și constituirea unui parc de 21 de vagoane cu destinație specială, număr redus ulterior la 15, în 1972.

Potrivit unei note informative din 1975, care a fost publicată luni de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), arată că noua garnitura era alcătuită din vagoane uzină, vagoane salon, un vagon sufragerie, unul bucătărie-frigider, unul restaurant, un vagon pentru transportul automobilelor și unul destinat transmisiunilor. La 20 mai 1974, aceasta figura în documente cu toate cele 15 vagoane.

Autoritățile au ales să construiască vagoanele la Întreprinderea de Vagoane Arad, iar echipamentele au fost realizate în alte întreprinderi românești, chiar dacă industria națională nu avea experiență în fabricarea unor asemenea garnituri.

Deși termenul inițial de finalizare era sfârșitul anului 1973, trenul ar fi fost pus în funcțiune abia în 1982, potrivit CNSAS.

Zeci de defecțiuni la trenul special al lui Ceaușescu

Procesul de fabricație a fost marcat de probleme de proiectare, echipamente defecte sau de slabă calitate și deficiențe în activitatea muncitorilor. Securitatea a întocmit, de-a lungul anilor, rapoarte în care erau consemnate neregulile constatate în timpul probelor tehnologice.

O notă informativă din decembrie 1977 ilustrează improvizațiile la care se recurgea pentru a ascunde problemele. Deoarece o scurgere de ulei nu a putut fi remediată, un inginer le-ar fi cerut muncitorilor să confecționeze o „sculă” improvizată, dintr-o sârmă pe care era înfășurată o cârpă, cu care să șteargă discret uleiul scurs.

Scopul era ca defecțiunea să nu fie observată la verificări: „cât să treacă de inspecția celor de la C.T.C. (Controlul Tehnic de Calitate) și de la S.T.S. (Serviciul de Transporturi Speciale)”.

Ce probleme au fost descoperite în vagoanele trenului

CNSAS a publicat și conținutul unei note informative din 1975, în care sunt menționate remedierile necesare la vagoane în urma defecțiunilor constatate în timpul misiunilor. La vagonul uzină, de exemplu, au fost semnalate defecțiuni la pompa de apă, indicatorul rezervorului de apă, sistemul regulator-generator de tensiune și bateriile de acumulatori. De asemenea, au fost observate pierderi de motorină la conducte și îmbinări, dar și scurgeri la rezervorul de 2.500 de litri.

„N O T Ă cu remedierile ce trebuiesc efectuate la vagoane în urma celor constatate în misiuni

Vagonul 017 (uzină)

· Pompa de apă de la hidrofor pornește prea des – presostatul defect;

· La pivoții ușilor laterale, partea de jos – intră zăpadă;

· În cabina bagaje, la geamurile de lângă ușile laterale – intră apă;

· Indicatorul de la rezervorul de apă de 500 litri – defect;

· Sistemul regulator generator de tensiune – defect;

· Garniturile de etanșare a geamurilor în exterior sînt deteriorate;

· Perdelele de la geamuri sînt necorespunzătoare, nepetrecîndu-se una peste alta;

· Pe la conducta de retur și la majoritatea îmbinărilor de fontă, se observă pierderi de motorină;

· Să se confecționeze un dulap de materiale pentru motoare;

· Să se confecționeze un dulap pentru materialele igienico-sanitare;

· Să se confecționeze un panou pentru scule;

· Să se monteze o săpunieră la spălător în locul săpunierii cu săpun lichid;

· Să se confecționeze cinci scaune pliante;

· Bateriile de acumulatori pentru pornirea motoarelor – defecte;

· Să se aprovizioneze cu ulei pentru motor, neexistând rezervă;

· Să se etanșeze toate compartimentele la pereții decupați pentru conductele caloriferului întrucât prin aceste spații se absorbe căldura de către ventilatorul motorului;

· La rezervorul de motorină de 2500 litri, să se pună țevi de diametru mai mare la aerisire (preaplinul), întrucât alimentarea se face cu presiune, aerul evacuându-se greu, ceea ce duce la pocnituri în rezervor;

· La rezervorul de motorină 2500 litri, se observă scurgeri de motorină pe la simeringurile de la plutitor;

· La ușa laterală cu yală, arcul rupt la drucărul interior;

· Să se înzestreze vagonul cu 20 m. furtun de (fi) 20 mm pentru alimentarea uzinei de la locomotiva diesel”, se arată în nota informativă din 1975, dată publicității de CNSAS.

Raportul menționa și saltele și tapițerii pătate, paturi prea înguste, perdele încrețite și mochete necorespunzătoare.

Nici vagonul sufragerie nu era lipsit de defecțiuni. Sistemul de condiționare a aerului producea zgomot și curenți de aer, aparatura electrică era deranjantă, iar sistemul de radioficare permitea suprapunerea posturilor de pe canale diferite.

„Dacă acest nivel greu de închipuit de incompetență și nepăsare era atestat în cazul unui obiectiv atât de important precum trenul destinat dictatorului, nu ne putem îndoi de realitatea dezolantă din spatele propagandei oficiale referitoare la înfloritoarea industrie românească”, notează CNSAS.