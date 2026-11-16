Mitul industriei comuniste, contrazis de documente oficiale. Ce raporta Securitatea despre fabrica de autocamioane Brașov

Documentele, datate 16 martie și 1 iunie 1988, au fost publicate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) luni, 16 noiembrie, în contextul comemorării a 39 de ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor de la Brașov.

Instituția arată că revendicările formulate în 1987, legate de condițiile de muncă, salarii și nivelul de trai, nu fuseseră soluționate nici în anul următor.



Peste 10.000 de tone de piese rebutate și pierderi de 110 milioane de lei

Un raport al Inspectoratului Județean Brașov al Securității, din martie 1988, consemna probleme importante privind calitatea autocamioanelor fabricate.

În 1987, aproximativ 9,5% dintre autovehiculele prezentate la controlul final au fost respinse, iar 1.001 autocamioane au fost trimise înapoi pe fluxul de producție pentru remedieri. Dintre acestea, 370 erau destinate exportului.

Documentul menționează și rebutarea a 10.411 tone de piese, cu pierderi estimate la 110,3 milioane de lei, la valoarea monedei din perioada respectivă.

Securitatea identifica printre cauze utilajele uzate, deficiențele tehnologice și reducerea arbitrară a normelor de timp, care îi determina pe muncitori să accelereze producția în detrimentul calității.

Autocamioane raportate ca produse, deși nu erau finalizate

Un al doilea raport, din 1 iunie 1988, arată că întreprinderea declara în mod repetat realizarea planului lunar, deși producția efectivă rămânea în urmă.

Potrivit documentului, la sfârșitul lunii aprilie fuseseră raportate suplimentar 200 de autovehicule, iar în mai alte 233. Erau semnalate și întârzieri la 200 de ansambluri CKD destinate exportului în China.

Această practică obliga muncitorii să recupereze în lunile următoare producția declarată anterior, ceea ce genera suprasolicitare și noi probleme de calitate.

Raportul consemna inclusiv reclamații ale beneficiarilor interni și externi, precum și pierderea unor piețe de desfacere.

Investiții întârziate și salarii afectate

Documentele indică și investiții industriale nefinalizate, deși acestea figurau în planurile economice. La sfârșitul anului 1987, în uzină existau utilaje nepuse în funcțiune, cu o valoare cumulată de peste 343 de milioane de lei.

Totodată, consumurile de energie depășeau nivelurile planificate, în timp ce producția era sub așteptări.

Nerealizarea planului afecta direct veniturile muncitorilor, ale căror salarii nu erau achitate integral.

CNSAS: problemele erau sistemice

În analiza care însoțește documentele, CNSAS subliniază că autoritățile comuniste încercau să identifice vinovați în rândul directorilor și muncitorilor, fără să recunoască deficiențele politicii economice a regimului.

Rapoartele arată că, la un an după revolta de la Brașov, dificultățile care alimentaseră nemulțumirea muncitorilor persistau, în ciuda supravegherii exercitate de Securitate și a informării structurilor locale de partid.