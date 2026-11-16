Truc gratuit, din gunoi. Cutia de roșii goală înlocuiește organizatorul de 100 de lei

Cutia de roșii goală, de 800 de grame, e o comoară pentru bucătărie pe care italienii nu o aruncă.

Tabla de oțel e solidă, fundul greu o ține stabilă pe blat, iar cu cei aproximativ 15 centimetri înălțime e perfectă pentru lingurile de lemn, spatule și teluri.

Înainte de refolosire, marginea tăiată se netezește cu o pilă, iar mirosul de roșii dispare cu apă călduță și o lingură de bicarbonat de sodiu.

Lângă aragaz, aceeași cutie poate aduna uleiul rămas după prăjit, care altfel ar înfunda scurgerea chiuvetei. Cu trei găuri, devine ghiveci pentru busuioc sau pătrunjel pe pervazul ferestrei.

Află cum se pregătește cutia pas cu pas și alte utilizări ale ei în articolul complet de pe Mediafax Italia.