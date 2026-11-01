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Ce mâncare românească au pus două italience pe primul loc. Un desert celebru le-a cucerit definitiv

Două bloggerițe italience au făcut topul mâncărurilor românești. Au numit un desert „o adevărată capodoperă”.
Ce mâncare românească au pus două italience pe primul loc. Un desert celebru le-a cucerit definitiv
Andreea Tobias
01 nov. 2026, 09:46, Life-Inedit
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Cristina și Valentina, două italience pasionate de călătorii și mâncare bună, le recomandă compatrioților nouă preparate românești.

Pe primul loc au pus tochitura cu mămăligă, „o asociere tipic românească”.

Cele mai mari laude le primesc însă papanașii, numiți „o adevărată capodoperă”.

Pe listă au strecurat și un desert care nu e românesc, dar pe care l-au găsit în târgurile de Crăciun.

Citește articolul complet pe Mediafax Italia: ce mâncăruri românești le recomandă italiencele turiștilor care ajung la București.

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