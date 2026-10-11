„Turismul bunicilor” schimbă vacanțele în Italia: Cât costă să înveți secretele pastelor în bucătăriile din Bari și de lângă Roma

„Turismul bunicilor” câștigă teren și în Italia: tot mai mulți tineri aleg să învețe rețete și meșteșuguri direct de la femei în vârstă, în casele lor.

Trendul pornește de la „grandmacore”, mișcarea de pe rețelele sociale care readuce în atenție activitățile asociate oamenilor mai în vârstă, de la prăjituri la tricotat.

Potrivit unui sondaj, 76% dintre tinerii din generația Z din Franța, Germania, Marea Britanie și SUA ar rezerva o activitate inspirată din universul bunicilor.

În Italia, interesul se sprijină pe patrimoniul gastronomic și pe rețetele transmise în familie.

Cel mai faimos exemplu viu al acestui fenomen se află în Sudul Italiei, în centrul vechi din Bari.

Cum funcționează „turismul bunicilor”, unde a ajuns deja și ce experiențe se găsesc în Italia, în articolul complet pe Mediafax Italia: