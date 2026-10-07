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Verdict după 16 vacanțe în Italia: Orașul fabulos care bate clar Roma și Veneția

O jurnalistă care a vizitat Italia de 16 ori spune că orașul ei preferat nu este nici Roma, nici Veneția.
Verdict după 16 vacanțe în Italia: Orașul fabulos care bate clar Roma și Veneția
Andreea Tobias
07 oct. 2026, 16:34, Știrile zilei
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Emily Cappiello povestește, într-un articol publicat de Business Insider despre vizitele ei în Italia, că mâncarea și arhitectura din Bologna au cucerit-o complet.

Ea mărturisește că ar prefera oricând o porție de tortellini și un pahar de pignoletto, vinul alb local, unei vizite la Colosseum.

Tortellini sunt luați atât de în serios în Bologna încât rețeta lor a fost depusă oficial la Camera de Comerț a orașului de Dotta Confraternita del Tortellino și de Accademia Italiana della Cucina, potrivit cotidianului Il Resto del Carlino.

Umplutura tradițională combină mușchi de porc, prosciutto, mortadella din Bologna, Parmigiano Reggiano, ouă și nucșoară.

Citiți articolul complet pe Mediafax Italia:

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