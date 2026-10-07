Emily Cappiello povestește, într-un articol publicat de Business Insider despre vizitele ei în Italia, că mâncarea și arhitectura din Bologna au cucerit-o complet.

Ea mărturisește că ar prefera oricând o porție de tortellini și un pahar de pignoletto, vinul alb local, unei vizite la Colosseum.

Tortellini sunt luați atât de în serios în Bologna încât rețeta lor a fost depusă oficial la Camera de Comerț a orașului de Dotta Confraternita del Tortellino și de Accademia Italiana della Cucina, potrivit cotidianului Il Resto del Carlino.

Umplutura tradițională combină mușchi de porc, prosciutto, mortadella din Bologna, Parmigiano Reggiano, ouă și nucșoară.

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