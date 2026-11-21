Organizația Caritas Roma, care colectează monedele aruncate de turiști în Fontana di Trevi, strânge în mod obișnuit peste 1,4 milioane de euro anual, relatează The Guardian.

În perioada ianuarie-septembrie 2026, suma colectată a fost însă cu aproximativ 200.000 de euro mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Restricționarea accesului direct la Fontana di Trevi ar putea fi unul dintre factori”, a declarat Giustino Trincia, directorul Caritas Roma, pentru publicația italiană Il Messaggero.

Banii colectați din fântână sunt folosiți pentru finanțarea băncilor de alimente și a altor proiecte sociale.

Taxa de 2 euro ar putea descuraja turiștii

Din februarie, turiștii care vor să coboare treptele până la bazinul Fontana di Trevi trebuie să plătească o taxă de 2 euro. Locuitorii Romei beneficiază de acces gratuit.

Măsura a fost introdusă pentru a reduce aglomerația din jurul monumentului și pentru a strânge fonduri destinate întreținerii fântânii și a altor obiective turistice din capitala Italiei.

Potrivit The Guardian, unii vizitatori renunță să mai arunce monede deoarece nu vor să plătească taxa, în timp ce alții nu au numerar asupra lor.

În timp ce donațiile colectate de Caritas au scăzut, taxa de acces a generat venituri importante pentru autoritățile locale.

Primăria Romei a încasat 435.194 de euro numai în prima lună de la introducerea taxei. Nu au fost publicate, deocamdată, date privind încasările din lunile următoare.