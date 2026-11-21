Atacul a fost confirmat de martori, care au declarat că vehiculul transporta alimente ambalate și documente pe care apărea sigla World Central Kitchen.

„Tocmai urma să se oprească pentru a distribui mâncare și băutură copiilor, când a fost lovit de o rachetă”, au susținut martorii citați de Reuters.

Organizația umanitară World Central Kitchen, care distribuia hrană în enclava palestiniană, a precizat însă că vehiculul respectiv nu era afiliat acesteia.

Un incident similar a avut loc în 2024

De cealaltă parte, armata israeliană a transmis că în zonă au fost vizați mai mulți militanți, fără a oferi detalii suplimentare.

Atacul de sâmbătă nu este primul care vizează un convoi umanitar aflat în enclavă. În 2024, un alt atac al armatei israeliene a ucis șapte lucrători ai organizației World Central Kitchen, printre care cetățeni din Australia, Marea Britanie și Polonia.

La acel moment, armata israeliană a recunoscut că au existat „erori grave și încălcări ale procedurilor”, însă în 2026 autoritățile israeliene au spus că nu există motive care să justifice deschiderea unei anchete.

Bilanțul victimelor de la intrarea în vigoare a armistițiului

În octombrie 2025 a fost încheiat armistițiul din Fâșia Gaza care a pus capăt luptelor armatei cu gruparea militantă Hamas.

Israelul susține că gruparea islamistă s-a regrupat și s-a reînarmat recent, motiv pentru care și-a intensificat operațiunile, în timp ce Hamas acuză partea israeliană că încearcă să submineze acordul de încetare a focului.

Conform autorităților sanitare din Gaza, cel puțin 1.600 de palestinieni au fost uciși de la intrarea în vigoare a armistițiului, iar armata israeliană raportează moartea a cinci militari israelieni în aceeași perioadă.

Bilanțul total al războiului început în urma atacului de la 7 octombrie 2023 se ridică la peste 74.000 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din enclavă.