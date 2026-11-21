Atacul a fost confirmat de martori, care au declarat că vehiculul transporta alimente ambalate și documente pe care apărea sigla World Central Kitchen.
„Tocmai urma să se oprească pentru a distribui mâncare și băutură copiilor, când a fost lovit de o rachetă”, au susținut martorii citați de Reuters.
Organizația umanitară World Central Kitchen, care distribuia hrană în enclava palestiniană, a precizat însă că vehiculul respectiv nu era afiliat acesteia.
De cealaltă parte, armata israeliană a transmis că în zonă au fost vizați mai mulți militanți, fără a oferi detalii suplimentare.
Atacul de sâmbătă nu este primul care vizează un convoi umanitar aflat în enclavă. În 2024, un alt atac al armatei israeliene a ucis șapte lucrători ai organizației World Central Kitchen, printre care cetățeni din Australia, Marea Britanie și Polonia.
La acel moment, armata israeliană a recunoscut că au existat „erori grave și încălcări ale procedurilor”, însă în 2026 autoritățile israeliene au spus că nu există motive care să justifice deschiderea unei anchete.
În octombrie 2025 a fost încheiat armistițiul din Fâșia Gaza care a pus capăt luptelor armatei cu gruparea militantă Hamas.
Israelul susține că gruparea islamistă s-a regrupat și s-a reînarmat recent, motiv pentru care și-a intensificat operațiunile, în timp ce Hamas acuză partea israeliană că încearcă să submineze acordul de încetare a focului.
Conform autorităților sanitare din Gaza, cel puțin 1.600 de palestinieni au fost uciși de la intrarea în vigoare a armistițiului, iar armata israeliană raportează moartea a cinci militari israelieni în aceeași perioadă.
Bilanțul total al războiului început în urma atacului de la 7 octombrie 2023 se ridică la peste 74.000 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din enclavă.