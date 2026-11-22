Constantin Popovici, în vârstă de 38 de ani, a obținut victoria în etapa din China după cele patru sărituri, două desfășurate sâmbătă și două duminică. Românul a fost urmat în clasamentul etapei de James Lichtenstein, cu 428,55 puncte, și de francezul Gary Hunt, cu 380,25 puncte.

Victoria din China i-a adus lui Constantin Popovici și trofeul Cupei Mondiale la sărituri în apă de la mare înălțime, ediția 2026, sportivul român acumulând 90 de puncte în clasamentul general.

În aceeași competiție, Cătălin Preda, care nu a participat la etapa din China, s-a clasat pe locul șapte în clasamentul general, cu 51 de puncte.

Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv al Europei în 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime.

Constantin Popovici: „Ce final… câștigând ca un rechin”

„Nu aș putea fi mai mândru de acest sezon. A început încet, cu accidentări, provocări și multe momente în care lucrurile nu mergeau conform planului. Dar am continuat să lupt, am rămas concentrat și m-am întors mai puternic. Și ce final… câștigând ca un rechin!”, a scris duminică sportivul pe Facebook.

Popovici a mulțumit echipei sale de club, CSM Bacău, pentru sprijinul incredibil, și în special antrenorilor lui, Adrian Gavriliu și Mihaela Neagu.

„Un sezon greu, un final incredibil și încă un titlu de care să fiu mândru”, a adăugat el.