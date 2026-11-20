La conferința de presă susținută vineri la Casa Albă, după reuniunea de la Shenzhen, Trump a abordat și relațiile cu Putin și Xi Jinping, conflictul din Iran, controlul armamentului nuclear și reglementarea inteligenței artificiale, relatează Sky News.

Trump a afirmat că liderul de la Kremlin și-ar dori să pună capăt războiului din Ucraina pe cale diplomatică și a susținut că Putin i-ar fi spus că invazia nu ar fi avut loc dacă el ar fi fost președinte în acel moment.

Prietenia dintre Trump și Putin

Afirmația reia o idee pe care liderul american a exprimat-o în repetate rânduri, dar de această dată a prezentat-o drept o concluzie a discuției directe cu președintele rus.

Președintele SUA a apărat și relația personală cu Putin, pe care l-a numit din nou „prieten”, și a criticat persoanele care îi contestă legăturile cu liderul rus și cu președintele chinez Xi Jinping.

Trump a spus că relațiile sale cu cei doi lideri sunt benefice pentru Statele Unite și contribuie la securitatea țării.

Trump despre Iran

În privința Iranului, Trump a declarat că dorește un acord „real” cu Teheranul și a susținut că autoritățile iraniene au evitat timp de 51 de ani o înțelegere acceptabilă.

El a afirmat că atât Putin, cât și Xi ar dori încheierea conflictului și că Iranul a primit un mesaj ferm în acest sens.

Inteligența artificială

Trump a spus că a convenit cu Xi Jinping asupra unor măsuri comune de protecție și reguli pentru dezvoltarea acestei tehnologii.

El a avertizat, în același timp, că administrația sa nu va permite companiilor americane să construiască centre de date pentru inteligență artificială în afara Statelor Unite și a amenințat cu taxe foarte mari firmele care vor alege această variantă.

Securitatea

În domeniul securității, Trump a afirmat că China își extinde rapid arsenalul nuclear și ar putea ajunge din urmă Statele Unite în aproximativ zece ani.

El a recunoscut că un acord pentru limitarea armelor nucleare va fi dificil de obținut, deși a spus că susține ideea reducerii riscurilor nucleare.

Context

Întâlnirea de la Shenzhen dintre Trump, Putin și Xi Jinping, desfășurată în marja summitului APEC, s-a încheiat cu o declarație comună în patru puncte.

Documentul prevede susținerea reformei Organizației Națiunilor Unite, creșterea producției și furnizării de produse petroliere rafinate, respectarea imunității oficialilor de stat și limitarea intervenției Curții Penale Internaționale, precum și dialog pentru reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor atomice.

Trump a calificat vizita în Asia drept una dintre cele mai de succes deplasări prezidențiale din istoria Statelor Unite.