Incidentele au avut loc în timpul unui amplu atac rusesc asupra Ucrainei și au amplificat tensiunile dintre Moscova și statele europene, într-un moment în care Statele Unite încearcă să accelereze negocierile pentru încheierea războiului, relatează AP.

Potrivit oficialilor polonezi, una dintre rachete ar fi căzut la aproximativ 35 de kilometri de zona în care au loc exercițiile militare europene.

Tusk: „O provocare intenționată”

O rachetă de croazieră Kh-101 s-ar fi prăbușit la circa 50 de kilometri de frontiera ucraineană, iar un obiect despre care autoritățile cred că ar fi o dronă propulsată cu reacție a ajuns la sol la aproximativ 30 de kilometri de graniță.

Nu au fost raportate victime sau pagube materiale imediate.

„Se pare că avem de-a face cu o provocare intenționată”, a declarat premierul Donald Tusk. Moscova nu a comentat imediat incidentele.

Incidentele au avut loc în timpul exercițiilor militare europene

În sud-estul Poloniei se desfășoară în prezent un exercițiu militar european de amploare, început pe 9 noiembrie și programat să dureze două săptămâni.

La manevre participă militari din mai multe state europene, care se pregătesc inclusiv pentru o posibilă misiune postbelică în Ucraina, menită să contribuie la stabilizarea țării și la reconstrucția capacităților sale militare.

Rusia s-a opus în repetate rânduri desfășurării unor trupe europene în Ucraina după încheierea unui eventual acord de pace.

Președintele Vladimir Putin a avertizat că astfel de forțe ar putea fi considerate ținte legitime.

Rutte: „O încălcare gravă” a spațiului aerian

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris incidentul drept o „încălcare gravă” a spațiului aerian polonez și a afirmat că acesta reprezintă o consecință periculoasă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Rutte este așteptat să viziteze Polonia în acest weekend.

Mai mulți lideri europeni au condamnat incidentele. Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că Rusia continuă să răspândească amenințări, în timp ce Ministerul german de Externe a descris evenimentele drept un nou exemplu al provocărilor Moscovei.

Ce spun ucrainenii

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a avertizat că agresiunea rusă reprezintă o amenințare pentru întreaga Europă și comunitatea transatlantică.

O eventuală activare a articolului 5 din Tratatul NATO, care prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților, nu se produce automat.

Este necesară o decizie politică a statelor membre.

Polonia poate solicita, de asemenea, consultări de urgență în baza articolului 4 al tratatului.

Atac rusesc masiv asupra Ucrainei: cel puțin opt morți

Incidentele din Polonia au fost raportate în aceeași noapte în care Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, forțele ruse au utilizat peste 400 de drone și mai mult de 110 rachete, dintre care 27 balistice.

Cel puțin opt civili au fost uciși și peste douăzeci au fost răniți.

Atacurile au avariat blocuri de locuințe, unități medicale, depozite și infrastructură de transport.

Trei poduri din Kiev au fost lovite, iar în mai multe regiuni au fost întrerupte alimentarea cu energie electrică și alte servicii esențiale.

Ce spune partea rusă

Ministerul rus al Apărării a susținut că țintele atacurilor au fost obiective legate de industria militară ucraineană, inclusiv o instalație de asamblare a rachetelor, o fabrică de componente pentru combustibilul rachetelor și un centru de asamblare a dronelor.

Loviturile asupra infrastructurii energetice au obligat cele trei centrale nucleare ucrainene aflate în funcțiune să reducă producția de electricitate, potrivit viceministrului Energiei, Artem Nekrasov. Întreruperile de urgență au afectat 11 regiuni ale țării.

Contextul: Washingtonul încearcă să relanseze negocierile

Escaladarea are loc în timp ce administrația președintelui american Donald Trump încearcă să obțină progrese în negocierile dintre Rusia și Ucraina. Trump a discutat despre război joi, la summitul din China, cu Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, potrivit emisarului american Steve Witkoff.

Un alt reprezentant al administrației americane, Jared Kushner, le-ar fi transmis liderilor europeni că Washingtonul consideră că Rusia ar putea accepta garanții de securitate pentru Ucraina similare celor oferite statelor NATO.

Cu toate acestea, Moscova și Kievul rămân departe de un acord privind condițiile unei eventuale încheieri a războiului, iar incidentele din Polonia adaugă un nou element de tensiune în relațiile dintre Rusia și NATO.