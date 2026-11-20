Autoritățile poloneze investighează trei locuri din estul țării, în apropierea graniței cu Ucraina, unde au căzut obiectele: Rudnik nad Sanem, Mołodycz și Nowy Lipowiec.

În localitatea Nowy Lipowiec, din districtul Biłgoraj, autoritățile au identificat un obiect ca fiind o rachetă de croazieră Kh-101. Un al doilea ar putea fi tot o rachetă, în timp ce al treilea este cel mai probabil o dronă cu reacție, scrie TVP World.

„Putem spune deja astăzi că acest atac al Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, care a afectat Republica Polonă, a fost unul dintre cele mai ample de la începutul războiului pe scară largă din Ucraina”, a declarat Kosiniak-Kamysz în fața jurnaliștilor.

Ministrul polonez al Apărării a descris incidentul drept „o nouă provocare a Federației Ruse” și a anunțat că îi va solicita secretarului general al NATO, Mark Rutte, suplimentarea forțelor și resurselor care sprijină operațiunea Eastern Sentry.

Forțele poloneze au intervenit încă din primele ore ale dimineții, primele alerte fiind declanșate la ora 1:40.

Nu au fost raportate victime sau pagube materiale pe teritoriul Poloniei, inclusiv la infrastructura critică. Ulterior, premierul Donald Tusk a anunțat că nu mai există o amenințare aeriană pentru țară, în timp ce echipele de intervenție continuau operațiunile în cele trei zone.