Premierul polonez Donald Tusk a reacționat vineri după ce trei obiecte provenite din Rusia au intrat în spațiul aerian al Poloniei și s-au prăbușit în timpul atacurilor nocturne asupra Ucrainei. Unul dintre obiecte a fost identificat drept o rachetă de croazieră.

„Știm că ceea ce a aterizat pe teritoriul polonez provenea din Rusia. Prin urmare – și aceasta nu este doar propria mea evaluare, ci și cea a partenerilor noștri străini, inclusiv a celor din cadrul NATO – nu pare a fi un accident. Se pare că avem de-a face cu o provocare intenționată”, a spus Tusk, potrivit Sky News.

El a continuat spunând că nu pare o coincidență faptul că incidentul a avut loc în contextuș în care în regiune se desfășoară exerciții militare occidentale.

În această perioadă, în sud-estul Poloniei are loc un exercițiu condus de Marea Britanie și Franța, denumit „Koalicja 2026”, la care participă 11 țări care fac parte din Coaliția de Voință, în pregătirea unui potențial acord de pace în Ucraina.

„Nu este o coincidență faptul că aceste obiecte au aterizat în apropierea locului unde au loc manevre militare ale Coaliției de Voință, la Nowa Dęba”, a precizat peremierul polonez, notează BBC.

Trei obiecte provenite din Rusia au căzut în Polonia, după atacurile asupra Ucrainei

Trei obiecte provenite din Rusia au intrat vineri în spațiul aerian al Poloniei și s-au prăbușit în timpul atacurilor nocturne asupra Ucrainei.

Autoritățile poloneze investighează trei locuri din estul țării, în apropierea graniței cu Ucraina, unde au căzut obiectele: Rudnik nad Sanem, Mołodycz și Nowy Lipowiec.

În localitatea Nowy Lipowiec, din districtul Biłgoraj, autoritățile au identificat un obiect ca fiind o rachetă de croazieră Kh-101. Un al doilea ar putea fi tot o rachetă, în timp ce al treilea este cel mai probabil o dronă cu reacție.

Forțele poloneze au intervenit încă din primele ore ale dimineții, primele alerte fiind declanșate la ora 1:40.

Nu au fost raportate victime sau pagube materiale pe teritoriul Poloniei, inclusiv la infrastructura critică.