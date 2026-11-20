Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat brusc de când prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a sugerat în octombrie 2025 că Japonia ar putea interveni militar dacă China ar încerca să cucerească Taiwanul prin forță, potrivit Le Figaro.

China consideră aceste declarații o încălcare a suveranității sale asupra Taiwanului, o insulă pe care o revendică. Președintele chinez Xi Jinping nu a purtat discuții bilaterale cu premierul Japoniei Sanae Takaichi în marja summitului APEC, spre deosebire de majoritatea celorlalți lideri. „Pentru partea japoneză, prioritatea urgentă este de a corecta cât mai repede posibil declarațiile și acțiunile sale eronate cu privire la Taiwan”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, într-o conferință de presă, vineri.

„De asemenea, este important ca ea să adopte poziția corectă cu privire la problemele istorice. Dar, cel mai fundamental, trebuie să demonstreze cu adevărat obiectivitate și raționalitate în percepția sa asupra Chinei”, a adăugat el. Relațiile bilaterale rămân tensionate de amintirea invaziei Japoniei în China în anii 1930 și 1940 și de atrocitățile comise de Armata Imperială Japoneză.

China a impus restricții comeriale

Călătoria prim-ministrului Sanae Takaichi în China din această săptămână a fost prima sa de la remarcile sale despre Taiwan. Beijingul a ripostat de anul trecut prin impunerea unor restricții comerciale și prin sfătuirea cetățenilor săi împotriva călătoriilor în Japonia, în special ca turiști.

Sanae Takaichi, membră a aripii naționaliste a partidului de guvernământ din Japonia, s-a întors joi în țara sa fără a fi asigurat o întâlnire oficială cu Xi Jinping, deși cei doi lideri au avut doar două strângeri de mână. „Tocmai pentru că există probleme și provocări nerezolvate între Japonia și China, credem că este esențial să se angajeze în dialog și să se mențină comunicarea”, a declarat Takaichi joi.

Problema Taiwanului este cu atât mai sensibilă în relația Beijing-Tokyo, deoarece Japonia a preluat controlul asupra Taiwanului în 1895 de la Imperiul Chinez, înainte de a-l restitui în 1945 guvernului chinez de la acea vreme, după cel de- al Doilea Război Mondial.