„Ceea ce s-a întâmplat la Shenzhen nu este o nouă Ialta, ci un nou tip de farsă geopolitică”, scrie Kasparov, care respinge categoric comparația făcută de mai mulți comentatori cu întâlnirea istorică dintre Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill și Iosif Stalin, în ultimele luni ale celui de-Al Doilea Război Mondial.

Kasparov amintește că, la Ialta, puterile occidentale au acceptat, în fapt, dominația sovietică asupra Poloniei și a unei mari părți din Europa de Est, condamnând, astfel, regiunea la peste patru decenii de comunism.

„Stalin controla deja Europa de Est”

Totuși, el consideră că situația din 1945 era fundamental diferită de cea actuală.

„Putem condamna trădarea Poloniei în 1945, dar este important să ne amintim că Stalin controla deja Europa de Est, cu Armata Roșie, care număra peste 10 milioane de oameni”, crede fostul campion mondial. O schimbare a situației ar fi presupus, în opinia sa, un război între aliații occidentali și Uniunea Sovietică.

În schimb, Kasparov susține că Rusia nu a reușit să obțină progrese decisive în Ucraina în aproape cinci ani de război, iar Donald Trump nu face compromisuri dificile, ci cedează voluntar în fața unei puteri pe care editorialistul o consideră de rang secund.

„Trump capitulează voluntar în fața unei puteri de rang secund”

„Donald Trump nu face compromisuri dificile; el capitulează voluntar în fața unei puteri de rang secund”, scrie Kasparov.

Editorialistul îl critică și mai dur pe președintele american pentru apropierea de Vladimir Putin, pe care îl descrie drept un dictator responsabil de genocid și de distrugerea orașului Mariupol. Kasparov afirmă că Trump l-a numit „prieten” pe liderul de la Kremlin din dorința de a primi atenție și admirație.

„Trump a plecat de la Shenzhen cu rușine națională pentru America și un memorandum vag despre pace”, este una dintre concluziile cele mai dure ale editorialului.

„Ar vrea Putin să fie Stalin!”

Kasparov contestă și imaginea pe care Putin ar încerca să și-o construiască prin comparația cu Stalin.

Potrivit acestuia, liderul sovietic negocia în 1945 dintr-o poziție de forță, cu armatele aflate la câțiva kilometri de Berlin. În schimb, Rusia de astăzi are nevoie de cooperarea Washingtonului pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina.

„Cât de mult și-ar dori Putin să fie Iosif Stalin”, remarcă ironic Kasparov, care observă diferența dintre puterea Uniunii Sovietice de la sfârșitul războiului și dificultățile militare actuale ale Rusiei.

Întâlnirea de la Shenzhen nu este, potrivit lui Kasparov, o împărțire a lumii între trei mari puteri, asemenea celei sugerate de analogia cu Ialta, ci un episod care, în viziunea lui, arată slăbiciunea poziției americane și disponibilitatea lui Trump de a-i oferi lui Putin legitimitate și sprijin diplomatic.