Putin, care a făcut declarațiile în China, după un summit cu președinții Chinei și Statelor Unite, a afirmat că Washingtonul a îndemnat „destul de insistent” Rusia să accepte participarea europenilor la negocierile care, până în prezent, s-au desfășurat în principal între Moscova, Washington și Kiev, cu puține progrese, relatează Reuters.

Putin, despre participarea europenilor la negocierile de pace

„Înțelegem că este inutil să discutăm probleme de securitate, inclusiv securitatea în Europa, fără europeni”, a declarat Putin.

„Nu ne opunem (participării europene – n.r.), dar trebuie să înțelegem ce va aduce Europa la aceste discuții. Prin canale diplomatice, am propus ca reprezentanții europeni să vină la Moscova, astfel încât să le putem determina poziția. După aceea, vom decide în ce format să continuăm dialogul cu Ucraina”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Oficiali ruși, ucraineni și americani au purtat discuții săptămâna trecută la Abu Dhabi, pentru prima dată în ultimele nouă luni. Moscova și Kievul au convenit asupra unui schimb important de prizonieri, însă negocierile nu au dus la alte progrese concrete semnificative.

Participarea europenilor ar marca o nouă etapă în eforturile de a pune capăt războiului care durează de aproape cinci ani, în condițiile în care încercările președintelui american Donald Trump de a obține un acord de pace nu au avut până acum succes.

Întâlnire trilaterală Trump-Xi-Putin

Declarațiile lui Putin au venit după summitul trilateral desfășurat joi, la Shenzhen, în China, la care au participat președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.

În urma reuniunii, care a durat aproximativ o oră și jumătate, cei trei lideri au adoptat o declarație comună privind reformarea ONU, stabilitatea aprovizionării cu produse petroliere, jurisdicția Curții Penale Internaționale și reducerea riscurilor nucleare.

Declarația comună nu conține prevederi privind încetarea focului în Ucraina sau eventuale negocieri de pace.