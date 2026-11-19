Parlamentarii l-au susținut pe Aleksandar Cupic cu 140 de voturi în adunarea formată din 250 de membri, în timp ce candidatul partidului condus de Vucic a primit 97. Votul a reflectat majoritatea confortabilă a grupului Lista Studenților în fața Partidului Progresist Sârb, care a condus practic necontestat timp de 14 ani, potrivit AP.

Noii legislatori susținuți de studenți, inclusiv Cupic, sunt în mare parte profesori, profesori și experți cu cariere stabilite, dar cu puțină sau fără experiență politică. Intrarea lor în Parlament marchează prima dată în Serbia când o mișcare de protest la nivel local a câștigat majoritatea necesară pentru a forma un guvern.

„Mi s-a acordat o onoare, o obligație și o responsabilitate imensă”, a declarat Cupic. El a promis că va restabili demnitatea Parlamentului și „dialogul și toleranța” între parlamentari. „Promit să fiu strict și just în această poziție, așa cum am fost întotdeauna în viață.”

Alegerile parlamentare din 25 octombrie au marcat o schimbare majoră pentru Serbia, unde Vucic și partidul său controlaseră toate nivelurile puterii și erau acuzați că înăbușeau libertățile democratice, permițând în același timp criminalității și corupției să înflorească . Vucic a negat acuzațiile.

Va fi și președinte interimar al Serbiei

Victoria electorală a studenților a venit după ce aceștia au condus proteste anticorupție timp de doi ani, ca răspuns la prăbușirea unei copertine la o gară din nordul Serbiei, soldată cu 16 morți în noiembrie 2024. Mulți au dat vina pe corupția din proiectele de construcții pentru acest dezastru.

Alegerea lui Cupic ca președinte al Parlamentului a urmat peste două zile de dezbateri aprinse, dominate de acuzațiile lui Vucic că oponenții săi îl atacau și exercitau presiuni asupra lui și a partidului său, deși aceștia controlează în continuare administrația guvernamentală și alte instituții ale statului. Un nou guvern trebuie să fie ales prin vot în termen de 90 de zile de la prima sesiune a noului Parlament.

În calitate de președinte al Camerei Reprezentanților, Cupić va fi și președinte interimar al Serbiei. Vucić a demisionat în septembrie, când a decis să candideze la funcția de prim-ministru. Se așteaptă ca Cupić să programeze în curând alegeri prezidențiale anticipate, care trebuie să aibă loc până la sfârșitul anului.