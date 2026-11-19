Susținut de guvern, de o mare parte a blocului centrist și de Adunarea Națională, proiectul de lege propus de deputatul Les Républicains, Éric Pauget, va fi examinat în camera superioară joi după-amiaza.

Potrivit AFP, votul ar urma să înceapă joi seara.

Senatul dorește să îl aprobe fără amendamente, deschizând calea pentru implementarea sa.

Proiectul a stârnit numeroase controverse din partea celor de stânga, menționând că măsura este o „licență de a ucide”, stârnind temeri privind utilizarea necontrolată a forței de către poliție.

Mai multe surse parlamentare au menționat miercuri tentația unora din stânga de a prelungi dezbaterile cât mai mult posibil pentru a obstrucționa proiectul de lege prin amânarea votului. Însă, până în prezent au fost depuse doar aproximativ patruzeci de amendamente.

Mai multe organizații pentru drepturile omului au cerut o demonstrație în fața Senatului la ora 15:00 pentru a se opune acestui proiect de lege.

Deși inițial includea o prezumție de autoapărare pentru forțele de ordine, textul a fost rescris de guvern în fața Adunării Naționale. Acum prevede că „atunci când își folosesc armele”, ofițerii de poliție și jandarmii „se presupune că au acționat” în cadrul legii.

Examinarea acestui proiect de lege are loc și într-un moment în care polițiștii se mobilizează pentru a obține o creștere a indemnizației de risc după săptămâni întregi de proteste, potrivit sursei citate.