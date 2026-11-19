Întâlnirea, prima de acest fel dintre cei trei lideri, a depășit intervalul de o oră rezervat inițial și a avut pe agendă dezarmarea nucleară, securitatea internațională și războiul din Ucraina.

Discuțiile s-au desfășurat la Kylin Villa, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), într-un moment marcat de tensiuni geopolitice și de incertitudini privind viitorul controlului armamentului nuclear, relatează The Guardian.

Xi Jinping: „Trebuie depuse toate eforturile pentru prevenirea unui război nuclear”

Una dintre temele centrale ale reuniunii a fost reducerea riscurilor nucleare, în condițiile în care Statele Unite, Rusia și China dețin cele mai importante arsenale nucleare ale lumii.

Potrivit agenției oficiale chineze Xinhua, Xi Jinping a declarat că „trebuie depuse toate eforturile pentru prevenirea unui război nuclear” și a susținut că armele nucleare ar trebui interzise în mod cuprinzător și eliminate complet.

La rândul său, Donald Trump a afirmat că cele trei state se află într-o poziție privilegiată pentru a negocia reducerea stocurilor de arme nucleare, recunoscând însă dificultatea unui asemenea demers.

„Nu este un lucru ușor să faci asta, să renunți la ele”, a declarat președintele american.

Discuțiile au loc după expirarea, în februarie 2026, a tratatului New START, ultimul acord major de control al armamentului nuclear dintre Washington și Moscova.

Trump a susținut anterior necesitatea negocierii unui nou acord care să includă și China, însă Beijingul a manifestat reticență față de introducerea unor limite asupra arsenalului său nuclear, mai redus decât cele ale Statelor Unite și Rusiei.

Putin: Cele trei state au interese comune în soluționarea războiului din Ucraina

Războiul din Ucraina s-a numărat, de asemenea, printre subiectele abordate în cadrul reuniunii.

Vladimir Putin le-a transmis omologilor săi că Rusia, Statele Unite și China au „multe interese convergente” în privința soluționării conflictelor internaționale, inclusiv a războiului din Ucraina.

Președintele rus a afirmat că cele trei țări au o „responsabilitate comună pentru menținerea păcii și securității internaționale”.

În declarațiile făcute anterior în cadrul aceleiași reuniuni, Putin a pledat pentru abordarea relațiilor globale și regionale, precum și a securității energetice.

„Ar trebui să discutăm despre relațiile globale și regionale, precum și despre securitatea energetică”, a declarat liderul de la Kremlin.

Acesta a susținut că Statele Unite „pot contribui la consolidarea stabilității globale dacă vor coopera în mod constructiv”.

Trump: „Scriem cu adevărat istorie”

La începutul discuțiilor, Donald Trump a prezentat reuniunea drept un moment fără precedent în relațiile dintre cele trei mari puteri.

„Sunt încântat că această călătorie ne-a oferit și oportunitatea acestei prime întâlniri trilaterale dintre liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei. În acest sens, și cred că și în multe alte privințe, scriem cu adevărat istorie”, a afirmat președintele american.

Trump a susținut că „nicio pace nu este făurită prin refuzarea oportunităților”, pledând pentru dialogul dintre Washington, Moscova și Beijing.

Tot în cadrul reuniunii, liderul american a lansat un atac la adresa Curții Penale Internaționale (CPI), despre care a afirmat că „a scăpat de sub control”, potrivit Reuters.

Declarația a atras atenția în condițiile în care instanța de la Haga a emis, în martie 2023, un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, pentru presupusa deportare și transferare ilegală a unor copii ucraineni din teritoriile ocupate către Rusia.

Mandatul rămâne în vigoare, însă nici Statele Unite, nici China nu sunt părți la Statutul de la Roma, tratatul care a înființat CPI.

În paralel, emisarii lui Trump se pregătesc să discute cu Zelenski la Berlin

În timp ce reuniunea trilaterală se desfășura în China, ginerele președintelui american, Jared Kushner, a anunțat că va călători la Berlin împreună cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Cei doi urmează să participe la consultări cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, în contextul reuniunii Coaliției de Voință, formată din statele care sprijină Ucraina.

Discuțiile de la Berlin se desfășoară pe fondul preocupărilor europene privind rolul continentului în eventualele negocieri pentru încheierea războiului.

Anterior, Zelenski insistase că Ucraina trebuie să participe la orice decizie care îi privește viitorul, iar Europa trebuie să fie implicată în hotărârile referitoare la securitatea europeană.

Xi Jinping cere cooperare cu SUA și avertizează asupra Taiwanului

Reuniunea trilaterală a fost precedată de o întâlnire bilaterală între Donald Trump și Xi Jinping, în cadrul căreia cei doi au discutat despre relațiile comerciale, inteligența artificială și Taiwan.

Potrivit unui comunicat al părții chineze, Xi a apreciat că relațiile dintre Washington și Beijing sunt „în general stabile și pozitive”.

„Trebuie să extindem lista domeniilor de cooperare și să scurtăm lista celor problematice”, a declarat liderul chinez.

Xi a avertizat însă că Statele Unite trebuie să continue să acționeze corespunzător în privința Taiwanului, pentru a evita deteriorarea gravă a relațiilor bilaterale.

Potrivit relatării oficiale chineze, Trump ar fi afirmat că Washingtonul „nu sprijină independența Taiwanului”.

În domeniul inteligenței artificiale, Xi a cerut o coordonare mai strânsă între cele două puteri pentru prevenirea riscurilor de securitate și menținerea tehnologiei sub control uman.